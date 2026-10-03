IND vs WI, 3rd ODI मध्ये ड्रामा! गुरनूर ब्रार ओव्हर अर्धवट सोडून मैदानाबाहेर गेला, तर रुदरफोर्डच्या विकेटवरूनही वाद

India vs West Indies 3rd ODI : भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात न्यू चंदिगढ येथे तिसरा वनडे सामना शनिवारी (३ ऑक्टोबर) खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग वेस्ट इंडिज करत असताना भारताचं टेन्शन अचानक वाढलं होतं. भारताचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारला (Gurnoor Brar) अचानक गोलंदाजी करताना मैदान सोडावं लागलं होतं. तसेच शेरफेन रुदरफोर्डच्या (Sherfane Rutherford) विकेटवरूनही बराच वाद झाला. .IND vs WI, 3rd ODI: केएल राहुलचं क्लासिकल शतक! रोहित-ऋतुराजची अर्धशतकं; भारताने वेस्ट इंडिजसमोर उभा केला धावांचा डोंगर.या सामन्यात वेस्ट इंडिजकडून जॉन कॅम्पबेल आणि कर्णधार शाय होप सलामीला फलंदाजीसाठी उतरले होते. पण ५ व्याच षटकात मोहम्मद सिराजने जॉन कॅम्पबेलला १० धावांवर त्रिफळाचीत केले. मात्र होपला अमीर जंगूची भक्कम साथ मिळाली. या दोघांनी एकमेकांची चांगली साथ देताना पाया चांगला रचला. त्यांनी अर्धशतकेही केली. त्यांच्यात शतकी भागीदारी झाल्याने भारतावरील दबाव वाढला होता. पण याचवेळी होप आणि जंगू यांच्यात धाव घेताना गोंधळ झाला आणि यात जंगूला विराट कोहली आणि नमन धीर यांनी मिळून धावबाद केले. जंगू ५६ चेंडूत ६७ धावांची खेळी केली..गुरनूर ब्रार मैदानातून बाहेरजंगू बाद झाल्यानंतर होपला शेरफेन रुदरफोर्ड साथ देत होता. यादरम्यान २५ व्या षटकात गोलंदाजी करण्यासाठी गुरनूर ब्रार आला. त्याने पहिला चेंडू टाकला, ज्यावर रुदरफोर्डला धाव घेता आली नाही. पण त्यानंतर लगेचच ब्रार खाली झोपला. त्यामुळे फिजिओ मैदानात आले. त्यांनी त्याला तपासले. पण त्याच्या डाव्या घोट्याला त्रास होत असल्याचे दिसले. अखेर त्याला मैदानातून बाहेर जावे लागले. त्यामुळे त्याचे उर्वरित षटक नितीश कुमार रेड्डीने पूर्ण केले.गुरनूरच्या दुखापतीने भारतीय संघाची चिंता वाढवली. कारण तो बाहेर जाण्याने ६ व्या गोलंदाजाचा पर्याय वापरावा लागणार होता. गुरनूर प्रमुख गोलंदाजांपैकी एक आहे. तो नंतर येऊन डगआऊटमध्ये बसला होता. पण त्याने बराचवेळ गोलंदाजी केली नाही. पण अखेर ४० व्या षटकात तो पुन्हा गोलंदाजीला आला आणि त्याने किमो पॉलला ४४ धावांवर बाद केले. यापूर्वीच दुसऱ्या सामन्यात प्रसिद्ध कृ्ष्णाही दुखापतग्रस्त झाला होता..IND vs WI: रोहित शर्माचं शतक जेवेल अँड्र्यूच्या कॅचने फक्त ८ धावांनी हुकलं, पण ऋतुराजसोबत रचली विक्रमी भागीदारी.रुदरफोर्डच्या विकेटवरून वाददरम्यान, रुदरफोर्ड कर्णधार होपला चांगली साथ देत होता. त्यांच्यात अर्धशतकी भागीदारीही झाली होती. पण ३० व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर तो बाद झाला. झाले असे की नमन धीरने टाकलेल्या चेंडूवर रुदरफोर्डने खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडू त्याच्या बॅटच्या जवळून मागे यष्टीरक्षक केएल राहुलकडे गेला. केएल राहुलने झेल घेतल्याने भारताने अपील केले. पंचांनी त्याला बाद दिले. पण रुदरफोर्डने क्षणाचीही वाट न पाहाता रिव्ह्यूची मागणी केली..रिप्लेमध्ये चेंडू त्याच्या बॅटजवळून जात असतानाच त्याची बॅट त्याच्या मागच्या पायाच्या पॅडला लागलेलीही दिसली. त्यामुळे स्निको मीटरमध्ये स्पाइक्स दाखवत होते. तिसऱ्या पंचांनीही फार न तपासता त्याला बाद दिले. मात्र स्लो मोशनमधील रिप्लेमध्ये बॅट आणि चेंडू यांच्यात हलका गॅप दिसत होता. या निर्णयामुळे रुदरफोर्ड अत्यंत निराश दिसला. त्याने पंचांशीची चर्चा केली. वेस्ट इंडिजच्या ड्रेसिंग रुममध्येही निराशा होती. अखेर निराश होत रुदरफोर्डला २४ धावांवर माघारी परतावे लागले.समालोचकांच्या मतेही तो बाद नसताना त्याला बाद देण्यात आल्याचे दिसले. त्यामुळे त्याच्या विकेटवरून सध्या वाद होत आहेत..होपचे शतकरुदरफोर्ड बाद झाल्यानंतरही किमो पॉलला साथीला घेत होपने शतक केले. होप आणि पॉल यांनी संघाला २७० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण पॉलला ब्रारने बाद करत त्यांची ६५ धावांची भागीदारी तोडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.