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IND vs WI, 3rd ODI मध्ये ड्रामा! गुरनूर ब्रार ओव्हर अर्धवट सोडून मैदानाबाहेर गेला, तर रुदरफोर्डच्या विकेटवरूनही वाद

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात तिसरा सामना न्यू चंदिगढला सुरू आहे. या सामन्यात गुरनूर ब्रारला मध्येच मैदानातून बाहेर जावे लागले होते. तसेच शेरफेन रुदरफोर्डची विकेटही वादग्रस्त ठरली.
Gurnoor Brar Injury | Sherfane Rutherford Wicket | India vs West Indies 3rd ODI

Gurnoor Brar Injury | Sherfane Rutherford Wicket | India vs West Indies 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd ODI : भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात न्यू चंदिगढ येथे तिसरा वनडे सामना शनिवारी (३ ऑक्टोबर) खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या लक्ष्याचा पाठलाग वेस्ट इंडिज करत असताना भारताचं टेन्शन अचानक वाढलं होतं.

भारताचा वेगवान गोलंदाज गुरनूर ब्रारला (Gurnoor Brar) अचानक गोलंदाजी करताना मैदान सोडावं लागलं होतं. तसेच शेरफेन रुदरफोर्डच्या (Sherfane Rutherford) विकेटवरूनही बराच वाद झाला.

Gurnoor Brar Injury | Sherfane Rutherford Wicket | India vs West Indies 3rd ODI
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