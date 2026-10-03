IND vs WI, 3rd ODI: केएल राहुलचं क्लासिकल शतक! रोहित-ऋतुराजची अर्धशतकं; भारताने वेस्ट इंडिजसमोर उभा केला धावांचा डोंगर

India vs West Indies 3rd ODI : भारतीय संघाने पुन्हा एकदा वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना शनिवारी (३ ऑक्टोबर) न्यू चंदिगढमध्ये सुरू आहे. या सामन्यात भारताकडून केएल राहुलने (KL Rahul) खणखणीत शतक केले. तसेच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) यांनी अर्धशतके केली. त्यामुळे भारताने साडेतीनशे धावांचा टप्पा ओलांडत वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .IND vs WI: रोहित शर्माचं शतक जेवेल अँड्र्यूच्या कॅचने फक्त ८ धावांनी हुकलं, पण ऋतुराजसोबत रचली विक्रमी भागीदारी.या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी सलामीला उतरत डावाची सुरुवात केली. दुसऱ्या सामन्यात या दोघांनी दमदार खेळ केला होता, गिलने तर द्विशतक केले होते. त्यामुळे या दोघांकडे लक्ष होते. पण तिसऱ्याच षटकात गिलला जेडन सिल्सने शुभमन गिलला १ धावेवरच यष्टीरक्षक कर्णधार शाय होपच्या हातून झेलबाद केले. याच षटकात विराट कोहलीलाही शून्यावरच सिल्सने त्रिफळाचीत करत भारताला मोठा धक्का दिला..पण नंतर रोहितने ऋतुराज गायकवाडला साथीला घेतले. दोघांनीही सुरुवातीला संयम दाखवत खेळ केला. यादरम्यान, ऋतुराजचे तीनवेळा झेल सुटल्याने त्याला जीवदान मिळाले. दोघेही खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर मात्र त्यांनी धावांची गती वाढवत नेली. रोहितने ५८ चेंडूत अर्धशतकही पूर्ण केले. अर्धशतकानंतर तो आक्रमक खेळत होता. तो पुन्हा या मालिकेत शतक करेल असेच दिसत होते. त्याने ऋतुराजसोबत शतकी भागीदारीही केली होती. रोहित शतकाच्या अगदी जवळ असताना मात्र किमो पॉलच्या गोलंदाजीवर जेवेल अँड्र्यूने त्याचा चांगला झेल घेतला. त्यामुळे रोहितचे शतक ८ धावांनी थोडक्यात हुकले. रोहित ८५ चेंडूत १० चौकार आणि ३ षटकारांसह ९२ धावांची खेळी केली. रोहित बाद झाल्याने त्याची ऋतुराजसोबतची १३७ धावांची भागीदारीही तुटली..तो बाद झाल्यानंतर केएल राहुल फलंदाजीला आला. या मालिकेत केएल पहिल्यांदाच फलंदाजीला उतरला. तो आणि ऋतुराज डाव पुढे नेत होते. ऋतुराजनेही अर्धशतक पूर्ण केले. पण त्याचा अडथळाही २९ व्या षटकात सिल्सने दूर केला. कॅम्पबेलने त्याचा झेल घेतला. ऋतुराजने ६९ चेंडूत १ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५७ धावांची खेळी केली. ऋतुराज बाद झाल्यानंतर नमन धीरने केएल राहुलची चांगली साथ दिली होती. त्यांनी ६५ धावांची भागीदारी केली. या दोघांनीही आक्रमक खेळ केला होता. पण ३६ व्या षटकात नमन धीरला गुडाकेश मोतीने २१ चेंडूत ३० धावांवर बाद केले. त्यानंतर किमो पॉलने नितीश कुमार रेड्डीलाही १६ चेंडूत ९ धावांवर असतानाच बाद केले. पण अंशुल कंबोजने २ षटकारांसह ९ चेंडूत १७ धावा करत केएल राहुलला साथ देण्याचा प्रयत्न केला. अखेरीस गुरनूर ब्रारने केएल राहुलला साथ दिली..IND vs WI : गिल-विराट स्वस्तात बाद, पण रोहित शर्माने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड; सचिन तेंडुलकरला टाकले मागे.केएल राहुलले ४९ व्या षटकात सिल्सच्या गोलंदाजीवर षटकार ठोकत ८० चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्याचे हे वनडेतील ९ वे शतक ठरले, तर न्यू चंदिगढमधील दुसरे शतक ठरले. तो शतकानंतरही आक्रमक खेळला. .त्यामुळे भारताने ५० षटकात ७ बाद ३५१ धावा केल्या. केएल राहुल ८७ चेंडूत १० चौकार आणि ६ षटकारांसह १२९ धावांवर नाबाद राहिला. ही केएल राहुलची वनडे कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळीही ठरली. गुरनूर ब्रार ८ धावांवर नाबाद राहिला.वेस्ट इंडिजकडून जेडन सिल्सने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. किमो पॉलने २ विकेट्स घेतल्या. गुडाकेश मोतीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.