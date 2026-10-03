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IND vs WI, 3rd ODI: केएल राहुलचं क्लासिकल शतक! रोहित-ऋतुराजची अर्धशतकं; भारताने वेस्ट इंडिजसमोर उभा केला धावांचा डोंगर

KL RAHUL CENTURY & INDIA 350+ TOTAL: भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजसमोर तिसऱ्या वनडेत साडेतीनशे धावांचा टप्पा पार केला आहे. भारताकडून केएल राहुलने कारकिर्दितील सर्वात मोठी खेळी केली. तसेच रोहित शर्मा आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी अर्धशतक केले.
KL Rahul Century | India vs West Indies 3rd ODI

KL Rahul Century | India vs West Indies 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs West Indies 3rd ODI : भारतीय संघाने पुन्हा एकदा वेस्ट इंडिजविरुद्ध ३०० धावांचा टप्पा पार केला आहे. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात मालिकेतील तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना शनिवारी (३ ऑक्टोबर) न्यू चंदिगढमध्ये सुरू आहे.

या सामन्यात भारताकडून केएल राहुलने (KL Rahul) खणखणीत शतक केले. तसेच रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि ऋतुराज गायकवाड (Ruturaj Gaikwad) यांनी अर्धशतके केली. त्यामुळे भारताने साडेतीनशे धावांचा टप्पा ओलांडत वेस्ट इंडिजसमोर ३५२ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

KL Rahul Century | India vs West Indies 3rd ODI
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