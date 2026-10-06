Cricket

Harmanpreet Kaur : हरमनप्रीत कौरने तडकाफडकी कर्णधारपद सोडलं! म्हणाली, संघासाठी रक्ताचे पाणी केले, पण...; आता नवी कॅप्टन कोण?

Harmanpreet Kaur Quits India Captaincy: भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने भारताच्या महिला क्रिकेट संघाचे सर्व फॉरमॅटमधील कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
Harmanpreet Kaur Quits

Harmanpreet Kaur steps down as India women's cricket captain

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Harmanpreet Kaur Steps Down, Smriti Mandhana In Line: भारतीय महिला संघाने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली सुवर्णपदक जिंकले आणि त्यानंतर मायदेशात परतलेल्या संघात बरीच खलबत झालेली पाहायला मिळाली. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने ( BCCI ) हरमनप्रीत कौर, मुख्य प्रशिक्षक अमोल मुझूमदार व उप कर्णधार स्मृती मानधना यांच्यासोबत संघाच्या कामगिरीचा आढावा घेणारी बैठक घेतली. त्यात हरमनप्रीतच्या कर्णधारपदाला धोका नसल्याचे म्हटले गेले, परंतु तिने इंस्टाग्रामवरून एकच खळबळ उडवून दिले. तिने भारतीय संघाचे कर्णधारपद सोडल्याचे जाहीर केले.

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