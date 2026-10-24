IND vs NZ 2nd T20: भारतीय गोलंदाजांचा सुरुवातीला कहर, मग फिलिप्स-जॅकोब्सचा पलटवार! न्यूझीलंडने डाव सावरला, अखेर काय घडलं?

IND vs NZ 2nd T20: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना आज (२४ ऑक्टोबर) ख्राइस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल मैदानावर खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी करत न्यूझीलंडच्या तीन फलंदाजांना लवकर माघारी पाठवलं. मात्र, त्यानंतर ग्लेन फिलिप्स आणि बेव्हन जॅकोब्स यांनी दमदार फलंदाजी करत न्यूझीलंडचा डाव सावरला..भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच न्यूझीलंडच्या फलंदाजांवर दबाव ठेवला. प्रिन्स यादवने फिन ॲलनला १६ धावांवर बोल्ड केलं. अर्शदीप सिंगने टीम सेईफर्टला ७ धावांवर बाद केलं. त्यानंतर भुवनेश्वर कुमारने डॅरिल मिचेलला ६ धावांवर माघारी पाठवलं. तिलक वर्माने दोन्ही झेल घेतले. त्यामुळे न्यूझीलंडची अवस्था ३ बाद ४३ अशी झाली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .तीन विकेट्स गमावल्यानंतर ग्लेन फिलिप्स आणि बेव्हन जॅकोब्स यांनी न्यूझीलंडचा डाव सावरला. दोघांनी भारतीय गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला करत धावांचा वेग वाढवला. ग्लेन फिलिप्सने ४३ चेंडूंत ७० धावा केल्या. त्याच्या खेळीत ४ चौकार आणि ६ षटकारांचा समावेश होता. दुसरीकडे, बेव्हन जॅकोब्सने ४६ चेंडूंत ५८ धावा करत त्याला चांगली साथ दिली. या दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी ११४ धावांची भागीदारी केली आणि न्यूझीलंडला मजबूत स्थितीत आणलं..IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! न्यूझीलंडमध्ये मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम, बांगलादेशी-पाकिस्तानी गार....न्यूझीलंडचा संघ मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करत असताना भारतीय गोलंदाजांनी अखेरच्या षटकांत महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. अर्शदीप सिंगने ग्लेन फिलिप्सला ७० धावांवर बाद केलं. नमन धीरने त्याचा झेल पकडला. त्यानंतर नितीश कुमार रेड्डीने बेव्हन जॅकोब्सला ५८ धावांवर माघारी पाठवलं. अक्षर पटेलने त्याचा झेल घेतला..एका मॅचमध्ये वैभव सूर्यवंशी किती कमावतो? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!.न्यूझीलंडने २० षटकांत ५ विकेट्स गमावून १८० धावा केल्या. ग्लेन फिलिप्स आणि बेव्हन जॅकोब्स यांच्या अर्धशतकांमुळे न्यूझीलंडला चांगली धावसंख्या उभारता आली. अखेरच्या षटकांत भारताने विकेट्स घेत धावांचा वेग रोखण्याचा प्रयत्न केला. आता हा सामना जिंकण्यासाठी भारतीय संघाला १८१ धावा कराव्या लागणार आहेत. मालिकेत भारताने पहिला सामना जिंकून १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे दुसरा सामना जिंकून आघाडी वाढवण्याचा भारतीय संघाचा प्रयत्न असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.