Cricket

IND vs NZ 2nd T20: भारतीय गोलंदाजांचा सुरुवातीला कहर, मग फिलिप्स-जॅकोब्सचा पलटवार! न्यूझीलंडने डाव सावरला, अखेर काय घडलं?

INDIA VS NEW ZEALAND LIVE: भारताविरुद्ध दुसऱ्या टी-२० सामन्यात न्यूझीलंडने २० षटकांत ५ विकेट्स गमावून १८० धावा केल्या. ग्लेन फिलिप्सने ७०, तर बेव्हन जॅकोब्सने ५८ धावा केल्या. भारतासमोर १८१ धावांचं लक्ष्य आहे.
IND vs NZ 2nd T20

IND vs NZ 2nd T20

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs NZ 2nd T20: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. मालिकेतील दुसरा सामना आज (२४ ऑक्टोबर) ख्राइस्टचर्च येथील हॅगली ओव्हल मैदानावर खेळवला जात आहे.

या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगली कामगिरी करत न्यूझीलंडच्या तीन फलंदाजांना लवकर माघारी पाठवलं. मात्र, त्यानंतर ग्लेन फिलिप्स आणि बेव्हन जॅकोब्स यांनी दमदार फलंदाजी करत न्यूझीलंडचा डाव सावरला.

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