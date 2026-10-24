IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?

सुनंदन लेले ः सकाळ वृत्तसेवाWhere to watch India vs New Zealand 2nd T20I live? हरहुन्नरी वैभव सूर्यवंशीला कधी संधी मिळणार, हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न सध्या चर्चिला जात असतो. आता या प्रश्नाची प्रतीक्षा संपली आहे. पहिल्या सामन्यात झालेल्या दुखापतीमुळे इशान किशन उद्याच्या सामन्यात खेळणार नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे वैभव सूर्यवंशीसाठी दरवाजे उघडले जातील. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा टी-२० सामना आज होत आहे. गुरुवारी झालेल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यादरम्यान किशनच्या उजव्या पायाच्या ‘ॲडक्टर’ स्नायूला किरकोळ दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो दुसऱ्या सामन्यात खेळणार नाही हे स्पष्ट करण्यात आले, परिणामी वैभव सूर्यवंशीला अंतिम ११ जणांच्या संघात जागा मिळण्याची शक्यता अचानक निर्माण झाली आहे, मात्र सूर्यवंशी सलामीला येईल का तिसऱ्या क्रमांकावर खेळेल याची चर्चा चालू झाली आहे. .भारतात ट्वेंटी-२० किंवा वन डे सामने होत असताना जेव्हा भल्या मोठ्या धावसंख्या रचल्या जातात आणि नंतर त्याचा पाठलाग केला जातो, तेव्हा भारतातील खेळपट्ट्या फलंदाजांचे लाड करतात, अशी चर्चा केली जात असते, पण न्यूझीलंडमधील परिस्थितीही काही वेगळी नाही. पहिल्याच टी-२० सामन्यात ४५० धावांचा पाऊस पडला. ३७ चौकार आणि २२ षटकार मारले गेले. थोडक्यात दोन्ही बाजूच्या गोलंदाजांवर कडाडून हल्ला चढवला गेला. क्रिकेट मोसम चालू होत असताना पहिल्याच सामन्यात हेगली ओव्हलच्या ताज्या खेळपट्टीवर अशी कठोर परीक्षा गोलंदाजांची बघितली गेली, तर पुढील सामन्यात काय होणार, हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे..Kieron Pollard Mumbai Indians New Head Coach : ट्वेंटी-२०त १५००० धावा अन् ३४१ विकेट्स... मुंबई इंडियन्सकडून नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा; कोण आहे जयवर्धनेचा उत्तराधिकारी?.एकाच खेळपट्टीवर दोन सामने पहिल्या टी-२० सामन्याअगोदर पत्रकारांशी बोलताना न्यूझीलंडचा कप्तान मिचेल सँटनरने दोन सामने एकाच खेळपट्टीवर खेळले जाणार असल्याने दुसऱ्या सामन्याची खेळपट्टी स्थिरावलेली असेल आणि पहिल्या सामन्यापेक्षा जास्त फलंदाजीला सोपी असेल, असे मत व्यक्त केले होते. पहिल्याच सामन्यात ४० षटकांत मिळून ४५० धावा कुटल्या गेल्या असल्याने दुसऱ्या सामन्यात गोलंदाजांचे काय हाल होणार, हा विचार सगळ्यांनाच विचार करायला लावत आहे..एकच सराव सत्र करून मैदानात उतरणाऱ्या भारतीय संघाची न्यूझीलंड संघासमोर त्यांच्या घरच्या मैदानावर काय डाळ शिजणार, हा सवाल सगळ्यांच्या मनात पिंगा घालत होता. त्यातून न्यूझीलंड संघाने जोरदार आक्रमक फलंदाजी करून २२५ धावांचा डोंगर उभारल्यावर शंकांचे जाळे अजून पसरले. भारतीय फलंदाजांनी ‘आली अंगावर घेतले शिंगावर’, असे करताना किवी गोलंदाजांना आपल्या बॅटच्या धारेवर धरले. संजू सॅमसनच्या फलंदाजीवर बघणारे माजी खेळाडू फिदा झाले आणि सामना जिंकून देताना नमन धीरने दाखवलेल्या प्रगल्भतेने प्रभावित झाले. भारतीय संघाने मोठ्या धावसंख्येचा विश्वासाने पाठलाग केला. पहिल्या सामन्यातील विजयानंतर बोलताना संजू सॅमसन म्हणाला, आव्हान मोठे होते आणि चेंडू स्वींगही होत होता, पण मी आणि अभिषेकने आपल्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून नैसर्गिक खेळ करायची तयारी दाखवली, ज्याने फरक पडला..IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल ०, यशस्वी जैस्वाल १७; भारताचा डाव ११३ धावांवर गडगडला, नागपूरचा यश राठोड एकटा भिडला.भारतीय संघ सतत सामने खेळतो यावरून टीका होते. मला वाटते त्याच सतत सामने खेळल्याने एक प्रकारची लय आम्हाला खेळताना जाणवते. भारतीय संघाच्या सर्वात अनुभवी गोलंदाजांना म्हणजेच भुवनेश्वरकुमार आणि अक्षर पटेलला सर्वात जास्त धारेवर धरले गेले, ही गोष्ट गांभीर्याने बघितली गेली. दुसऱ्या बाजूला न्यूझीलंडच्या तीन प्रमुख वेगवान गोलंदाजांनीही सर्वात जास्त चौकार षटकारांचा मार खाल्ला. दुसऱ्या सामन्यात उतरताना दोन्ही संघांना एकच दिवसाची विश्रांती मिळाली, ज्यात परत सरावासाठी मैदानात उतरून अभ्यास करून गोलंदाजांच्या माऱ्यावर जास्त काम केले गेले..India vs New Zealand 2nd T20I playing XI prediction : संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, मयांक यादवWhere to watch India vs New Zealand 2nd T20I live: सोनी स्पोर्ट्स चॅनेलवर दुपारी १२.३० वाजता सामना सुरू होईल आणि त्याआधी १२ वाजता टॉस होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.