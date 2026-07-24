IND vs ZIM T20I Schedule: वैभव सूर्यवंशी पहिल्या सामन्यात चमकला... आता भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला पुढील सामना केव्हा?

When Will Team India Play Next match against Zimbabwe? : भारतीय संघाने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यांत विजय मिळवून झिम्बाब्वेविरुद्धच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मयांक यादव, प्रिन्स यादव यांनी गोलंदाजीत कमाल दाखवल्यानंतर वैभव सूर्यवंशीच्या ( Vaibhav Sooryavanshi) फटकेबाजीने सर्वांना मंत्रमु्ग्ध केले. इंग्लंड दौऱ्यावर पदार्पणाची संधी मिळाल्यानंतर वैभवला तीन सामन्यांत काही खास कामगिरी करता आली नव्हती, त्यामुळे त्याला पाचव्या सामन्यात बाकावर बसवले. मात्र, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यातून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन करताना त्याने मैदान गाजवले आणि त्यामुळे दुसऱ्या सामन्याची उत्सुकता वाढली आहे..मयांकने ( २-१८) सुरुवातीला दिलेल्या धक्क्यातून झिम्बाब्वेला सावरणे अवघड झाले. त्यात प्रिन्स यादवनेही दोन विकेट्स घेऊन त्यांना ७ बाद १२५ धावांपर्यंत रोखले. वेस्ली माधेव्हेरेने सर्वाधिक ३९ धावा केल्या आणि त्याला रायन बर्ल ( २६) व तदीवानाशे मारुमणी ( नाबाद २७) यांची साथ मिळाली. शिवम दुबे व रवी बिश्नोई यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतली. माफक लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा एक धावेवर माघारी परतला. पण, वैभव बरसला....Asian Games 2026 : आशियाई स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी प्रार्थना करावी लागणार; क्रिकेट स्पर्धेचे वेळापत्रक पाहून नेटीझन्स संतापले.वैभवची फटकेबाजी पाहण्यासाठी सारेच आसुसले होते आणि त्याने यावेळी चाहत्यांना निराश नाही केले. वैभवने १८ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह अर्धशतक झळकावले. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हे त्याचे पहिलेच अर्धशतक ठरले आणि तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी वयात अर्धशतक झळकावणाऱ्या सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला. त्याच्या खेळीनंतर इशान किशन ( ३५) व श्रेयस अय्यर ( नाबाद २८) यांनी संघाला १३.२ षटकांत ३ बाद १२६ धावा करून विजय मिळवून दिला..IND vs ZIM remaining T20I schedule 2026भारत-झिम्बाब्वे यांच्यातला दुसरा व तिसरा ट्वेंटी-२० सामना अनुक्रमे शनिवार २५ जुलै व रविवार २६ जुलैला खेळवण्यात येणार आहे. हे दोन्ही सामने भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी ४:३० वाजल्यापासून सुरू होणार आहे. श्रेयस अय्यरने कर्णधार म्हणून सहा सामन्यानंतर पहिला विजय मिळवला आणि आता त्याचे मालिका विजयाचे ध्येय असेल. हा सामना युनायटेड स्पोट्स चॅनेलवर व फॅन कोड अॅपवर थेट प्रक्षेपित केला जाणार आहे..IND vs ZIM 1st T20I: वैभव सूर्यवंशी बरसला अन् श्रेयस अय्यरचा कर्णधार म्हणून पहिला विजय; भारताची झिम्बाब्वेवर मात, मालिकेत आघाडी.भारतीय संघ - श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, रवी बिश्नोई, मयांक यादव, प्रिन्स यादव, अशोक शर्मा, रिंकू सिंग, प्रभसिमरन सिंग, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, यश ठाकूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.