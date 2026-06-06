IND vs AFG: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूची BCCI ने केली घोषणा! ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूला मिळाली वनडे संघात जागा

INDIA vs AFGHANISTAN ODI: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळत आहे. त्यानंतर १३ जूनपासून भारतीय संघाला ३ सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. मात्र या मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) मांडीचा स्नायू (Hamstring) दुखावल्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. ही वनडे मालिका १३ जूनपासून सुरू होत आहे. आता शनिवारी (६ जून) बीसीसीआयने विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा केली आहे. .India T20I Squad for England Tour: सूर्याला डच्चू! अडीच वर्षांपासून बाहेर असलेला खेळाडू झाला कर्णधार; वैभव सूर्यवंशीचीही निवड.आयपीएल २०२६ स्पर्धा खेळत असताना विराटला ही दुखापत झाली होती. विराटने अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सविरुद्ध नाबाद ७५ धावांची खेळी करत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला विजेतेपद जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचला होता. पण त्या अंतिम सामन्यातही त्याच्या मांडीला बँडेज होते, तसेच सामन्यावेळीही त्याला उपचाराची गरज भासली होती. आता तो या दुखापतीमुळे वनडे मालिकेतूनच बाहेर झाला आहे..विराटचा बदली खेळाडूविराट कोहलीच्या जागेवर युवा फलंदाज यशस्वी जैस्वालला भारताच्या वनडे संघात जागा देण्यात आली आहे. जैस्वालला याआधी भारताच्या संघात निवडले नव्हते. पण आता त्याला संधी देण्यात आली आहे. तो पर्यायी सलामीवीरही असेल..जैस्वालची निवड महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण सध्या रोहित शर्माच्या खेळण्यावरही प्रश्नचिन्ह आहे. त्याला देखील आयपीएल २०२६ स्पर्धेवेळी हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे काही सामने मुकावे लागले होते. तसेच तो बऱ्याच सामन्यात इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळला होता. त्यामुळे त्याच्या तंदुरूस्तीबाबतही बीसीसीआयची मेडिकल टीम काय निर्णय घेणार, यावर रोहितची अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेत उपलब्धता अवलंबून आहे. त्यामुळे जर रोहितही उपलब्ध नसेल, तर जैस्वालचा सलामीसाठीही उपलब्ध राहू शकतो. यशस्वी जैस्वालने आत्तापर्यंत ४ वनडे सामने खेळले आहेत, ज्यात एका शतकासह १७१ धावा केल्या आहेत. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३९ सामन्यांत ६ शतकांसह १७४६ धावा केल्या आहेत..IND vs AFG, Playing XI: भारतीय संघाने जिंकला टॉस, रवींद्र जडेजाच्या जागेवर पदार्पण करणारा मानव सुतार कोण?.दरम्यान, विराटच्या जागेवर ऋतुराज गायकवाडची निवड होईल, अशी यापूर्वी चर्चा होती. पण त्याला संधी मिळालेली नाही. ऋतुराज सध्या श्रीलंका दौऱ्यावर गेलेल्या भारतीय अ संघाचा उपकर्णधार आहे. तिथे भारतीय अ संघाला ९ जूनपासून सुरू होणारी तिरंगी वनडे मालिका खेळायची आहे. तिलक वर्मा भारतीय अ संघाचा कर्णधार आहे. शुक्रवारी (५ जून) भारताचा अ संघ श्रीलंकेला पोहचला आहे.अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिन्स यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.