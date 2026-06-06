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IND vs AFG: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूची BCCI ने केली घोषणा! ऋतुराज नाही, तर 'या' खेळाडूला मिळाली वनडे संघात जागा

Virat Kohli Replacement Player: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून विराट कोहली बाहेर झाला आहे. त्याच्या जागेवर बदली खेळाडूची घोषणा झाली आहे.
Yashasvi Jaiswal replace Virat Kohli | India vs Afghanistan

Yashasvi Jaiswal replace Virat Kohli | India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
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INDIA vs AFGHANISTAN ODI: भारतीय क्रिकेट संघ सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळत आहे. त्यानंतर १३ जूनपासून भारतीय संघाला ३ सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. मात्र या मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे.

भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) मांडीचा स्नायू (Hamstring) दुखावल्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून बाहेर झाला आहे. ही वनडे मालिका १३ जूनपासून सुरू होत आहे. आता शनिवारी (६ जून) बीसीसीआयने विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूचीही घोषणा केली आहे.

Yashasvi Jaiswal replace Virat Kohli | India vs Afghanistan
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