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VIRAT KOHLI: विराट कोहलीचा सराव सुरू, न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेचा थरार कधी रंगणार? जाणून घ्या ५ सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक

IND VS NZ ODI SCHEDULE: विराट कोहलीने न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेआधी सराव सुरू केला आहे. भारत-न्यूझीलंड वनडे मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक, सामन्यांच्या तारखा आणि ठिकाणं जाणून घ्या.
IND VS NZ ODI SCHEDULE

IND VS NZ ODI SCHEDULE

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND VS NZ ODI SCHEDULE: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, जिथे सुरुवातीला ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज भारतीय संघाने ४ विकेट्सने आपल्या नावावर करत मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे.

परंतु सर्वांना उत्सुकता लागली आहे ती म्हणजे भारतीय संघाचे स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना मैदानावर पाहण्याची. अशातच विराट कोहलीचा मैदानावर सराव करण्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जिथे विराट कोहली फलंदाजीचा सराव करताना दिसत आहे.

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