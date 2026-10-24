VIRAT KOHLI: विराट कोहलीचा सराव सुरू, न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेचा थरार कधी रंगणार? जाणून घ्या ५ सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक

IND VS NZ ODI SCHEDULE: भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे, जिथे सुरुवातीला ५ सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना आज भारतीय संघाने ४ विकेट्सने आपल्या नावावर करत मालिकेत २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. परंतु सर्वांना उत्सुकता लागली आहे ती म्हणजे भारतीय संघाचे स्टार खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना मैदानावर पाहण्याची. अशातच विराट कोहलीचा मैदानावर सराव करण्याचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे, जिथे विराट कोहली फलंदाजीचा सराव करताना दिसत आहे..भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात टी-२० मालिकेनंतर ५ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळवली जाणार आहे. ही मालिका भारतीय संघासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे, कारण लवकरच एकदिवसीय विश्वचषक देखील आहे आणि त्याच्या तयारीला भारतीय संघाने आतापासूनच सुरुवात केली आहे. अशातच विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा हा शेवटचा विश्वचषक असल्याचं सांगितलं जात आहे. दोघांनीही टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.भारतीय संघात या दोन्ही खेळाडूंचं स्थान खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे, कारण त्यांच्या अनुभवाची गरज भारतीय संघाला भासणार आहे. अशातच आता एक व्हिडिओ समोर आला आहे, ज्यामध्ये विराट कोहली हा मुंबईच्या ब्रेबोर्न स्टेडियममध्ये सराव करताना दिसत आहे. विराट कोहली वेगवान गोलंदाजीवर चांगले फटके मारताना दिसत आहे आणि त्याचा भरपूर सरावही सुरू आहे..जसप्रीत बुमराह RCB मध्ये? MI च्या माजी खेळाडूचा गौप्यस्फोट, तेव्हा IPL फ्रँचायझी म्हणाली, 'ये बुमराह-वुमराह क्या करेगा?'.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ५ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका ४ नोव्हेंबरपासून सुरू होत आहे. पहिला सामना ऑकलंड येथे खेळवला जाणार आहे. त्यानंतर ७ नोव्हेंबरला वेलिंग्टनमध्ये दुसरा, तर १० नोव्हेंबरला हॅमिल्टनमध्ये तिसरा सामना होणार आहे. चौथा आणि पाचवा सामना अनुक्रमे १३ आणि १५ नोव्हेंबरला माऊंट मौनगानुई येथे होणार आहे. हे सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार सकाळी ७.३० वाजता सुरू होणार आहेत..भारत विरुद्ध न्यूझीलंड वनडे मालिकेचं वेळापत्रक१ ला वनडे सामना: बुधवार, ४ नोव्हेंबर २०२६ – ऑकलंड२ रा वनडे सामना: शनिवार, ७ नोव्हेंबर २०२६ – वेलिंग्टन ३ रा वनडे सामना: मंगळवार, १० नोव्हेंबर २०२६ – हॅमिल्टन४ था वनडे सामना: शुक्रवार, १३ नोव्हेंबर २०२६ – माऊंट मौनगानुई ५ वा वनडे सामना: रविवार, १५ नोव्हेंबर २०२६ – माऊंट मौनगानुई.IND vs NZ 2nd T20I: भारत-न्यूझीलंड दुसरा सामना किती वाजता सुरू होणार? वैभव सूर्यवंशी Playing XI मध्ये दिसणार... Live कुठे दिसणार?.भारतीय संघ शुभमन गिल (कर्णधार), श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड, केएल राहुल, इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, अंशुल कांबोज, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.