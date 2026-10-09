IND vs NZ T20: भारताविरुद्ध मालिकेआधी न्यूझीलंडला २ मोठे धक्के! दोन स्टार खेळाडू संघाबाहेर; टीम इंडियाला मिळणार फायदा?

IND vs NZ T20 Series: भारतीय संघ २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात दोन्ही संघांमध्ये द्विपक्षीय मालिका खेळवली जाणार असून, एकूण १२ सामने होणार आहेत. यामध्ये ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामन्यांचा समावेश आहे. मात्र, या मालिकेपूर्वी यजमान न्यूझीलंड संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघातील दोन प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे टी-२० मालिकेत खेळू शकणार नाहीत..मार्क चॅपमन आणि झॅक फॉल्क्स हे दोघेही दुखापतीमुळे या मालिकेतून बाहेर पडले आहेत. चॅपमनला हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली आहे, तर फॉल्क्सला हिप फ्लेक्सरचा त्रास आहे. या दोघांच्या जागी कोणाला संधी मिळणार, याची घोषणाही न्यूझीलंड क्रिकेट बोर्डाने केली आहे. अष्टपैलू जोश क्लार्कसन आणि वेगवान गोलंदाज ब्लेअर टिकनर यांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.मार्क चॅपमनला गेल्या महिन्यात युरोपियन टी-२० लीगमध्ये खेळताना डाव्या मांडीच्या स्नायूला दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो भारताविरुद्धची संपूर्ण पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळू शकणार नाही. मात्र, एकदिवसीय मालिकेपर्यंत तो तंदुरुस्त होण्याची अपेक्षा आहे..दुसरीकडे, झॅक फॉल्क्सला कँटरबरी संघाच्या सरावादरम्यान उजव्या हिप फ्लेक्सरला दुखापत झाली. तो पुन्हा कधी खेळायला सुरुवात करेल, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या दोघांच्या जागी जोश क्लार्कसन आणि ब्लेअर टिकनर यांना संधी देण्यात आली आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेला २२ ऑक्टोबरपासून क्राइस्टचर्च येथे सुरुवात होणार आहे..IND vs WI 1st T20: आज पहिला टी-२०, पण गंभीरांसमोर मोठा पेच! वैभव सूर्यवंशी की संजू सॅमसन? अर्शदीपच्या कमबॅकसह अशी असेल भारताची Playing XI.टी-२० मालिका (भारतीय वेळेनुसार दुपारी १२:३० वाजता सुरू)पहिला टी-२० सामना: २२ ऑक्टोबर – क्राइस्टचर्चदुसरा टी-२० सामना: २४ ऑक्टोबर – क्राइस्टचर्चतिसरा टी-२० सामना: २७ ऑक्टोबर – वेलिंग्टनचौथा टी-२० सामना: ३० ऑक्टोबर – ऑकलंडपाचवा टी-२० सामना: १ नोव्हेंबर – हॅमिल्टन.न्यूझीलंडचा टी-२० संघमिचेल सँटनर (कर्णधार), फिन अॅलन, मायकेल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, मॅट हेन्री, बेव्हॉन जेकब्स, काइल जेमिसन, अॅडम मिल्ने, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नॅथन स्मिथ आणि ब्लेअर टिकनर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.