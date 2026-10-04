IND vs WI, Schedule: वनडे मालिका संपली, आता ५ सामन्यांची T20I मालिका होणार सुरू; संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या

India vs West Indies T20I Series Schedule & Where to Watch: भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यात वनडे मालिका नुकतीच ३ ऑक्टोबर रोजी संपली. या मालिकेत भारतीय संघाने २-१ अशा फरकाने विजय मिळवला. आता भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात ५ सामन्यांची टी२० मालिकाही खेळवली जाणार आहे. टी२० मध्ये वेस्ट इंडिजचा संघ गेल्या काही वर्षांपासून चांगली कामगिरी करतो, पण असे असले तरी भारतीय संघही टी२० वर्ल्ड कप चॅम्पियन आहे. त्यामुळे या दोन संघात होणाऱ्या या टी२० मालिकेतही रोमांचक सामने पाहायला मिळतील, अशी अपेक्षा ठेवली जात आहे..Vaibhav Sooryavanshi ला संधीची वाट का पाहावी लागतेय? श्रेयस अय्यरने खरं कारण सांगितलं; म्हणाला, 'वेळ आली की तो राज्य करेल'.भारतीय टी२० संघ नुकताच जपानमध्ये आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक जिंकून मायदेशात परतत आहे. भारतीय संघाने ३ ऑक्टोबर रोजी अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करत सुवर्णपदक जिंकले आहे. यानंतर लगेचच भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे.तसेच वेस्ट इंडिजचे अनेक खेळाडूही भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी कॅरेबियन प्रीमियर लीग खेळले आहेत. त्यामुळे ते देखील टी२० साठी तयार असतील..कधी सुरू होणार टी२० मालिका?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी२० मालिका ६ ऑक्टोबर रोजी सुरू होणार आहे. पहिला सामना लखनौ येथे पार पडणार आहे. त्यानंतर ९, ११, १४ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी अनुक्रमे रांची, इंदोर, हैदराबाद आणि बंगळुरू येथे टी२० सामने होणार आहे. हे सर्व ५ सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होणार आहेत.कुठे पाहाणार मालिका?भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील टी२० मालिकेतील सामने भारतात टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेल्सवर पाहाता येणार आहेत. तसेच हे टी२० सामने जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही लाईव्ह पाहाता येतील..भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज टी२० मालिका २०२६६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद (वेळ - संध्या. ७.०० वा.)१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरू (वेळ - संध्या. ७.०० वा.).IND vs NZ: प्रयोग थांबणार अन् न्यूझीलंडविरुद्धच दिसणार भारताची World Cup ची संभावित प्लेइंग-११? कर्णधार शुभमन गिलचे संकेत.दोन्ही संघभारताचा टी२० संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवी बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, मयंक यादव, नमन धीरवेस्ट इंडिजचा टी२० संघ : शाय होप (कर्णधार/यष्टीरक्षक), ज्वेल अँड्र्यू, रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, शिमरॉन हेटमायर, अकेल होसेन, शामार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सॅम्पसन, रोमॅरियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.