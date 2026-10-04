Vaibhav Sooryavanshi ला संधीची वाट का पाहावी लागतेय? श्रेयस अय्यरने खरं कारण सांगितलं; म्हणाला, 'वेळ आली की तो राज्य करेल'

Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi: भारतीय टी२० संघाने नुकतेच श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात आशियाई क्रीडा २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानला पराभूत करत सुवर्णपदक जिंकले. आता यानंतर भारतीय संघ मायदेशात परतणार असून लगेचच ६ ऑक्टोबरपासून वेस्ट इंडिजविरुद्ध ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचाही भारतीय संघात समावेश आहे. त्याच्याबद्दल मालिकेपूर्वी भारताचा टी२० कर्णधार श्रेयस अय्यरने भाष्ट केले असून त्याच्यासोबत काय चर्चा होते याबाबतही त्याने सांगितले आहे. .Viral Video : "श्रेयस मला तू आवडतोस"; फॅन गर्लच्या विधानावर कॅप्टनचा रिप्लाय; Vaibhav Sooryavanshi ने तरुणीकडे पाहिलं अन्....वैभव आता जवळपास ५ महिन्यांपासून भारताच्या टी२० संघाचा भाग आहे. मात्र त्याला नियमितपणे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळत नाही. त्यामागील कारणही श्रेयसने सांगितले आहे. श्रेयसने सांगितले की वैभव मैदानात आक्रमक असला, तरी तो मैदानाबाहेर अत्यंत शांत आहे. वैभवने आत्तापर्यंत भारतासाठी ८ टी२० सामने खेळले असून दोन अर्धशतकांसह २४६ धावा केल्या आहेत. .जिओस्टारशी बोलताना श्रेयस म्हणाला, 'मी वैभवसोबत चर्चा करत असतो की तो मैदानाबाहेर काय करतो वैगरे. कारण बाकी सर्वच जण त्याच्याशी क्रिकेटबद्दलच बोलत असतात. आपल्याला माहित आहे की तो किती प्रतिभाशाली आणि गुणी खेळाडू आहे. त्यामुळे मी त्याच्याशी त्याच्या मैदानाबाहेरील त्याच्या लाईफस्टाईलबद्दल बोलतो. त्याच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेतो, तो काय करतो काय नाही करत याबाबत चर्चा करतो. मला ते जास्त आवडतं कारण वैभव याबाबत जेव्हा बोलतो तेव्हा तो स्वत:बद्दल भरपूर बोलतो.' .श्रेयस पुढे म्हणाला, 'तो खूप शांत आहे, पण मैदानात तो अत्यंत आक्रमक असतो. त्यामुळे, त्याच्याकडे पाहिल्यावर हा एक विरोधाभास वाटतो. तो खूप गोड मुलगा आहे आणि तो ड्रेसिंग रुममध्ये असणं चांगलं आहे. मला माहित आहे त्याचीही वेळ येईल. सध्या आम्ही वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या सलामीवीरांसह खेळत आहोत. कारण ते देखील खेळण्यासाठी पात्र आहेत आणि वैभव आत्ता फक्त १५ वर्षांचा आहे. त्यामुळे नक्कीच त्याची वेळ जेव्हा येईल, तेव्हा तो भारतीय क्रिकेटवर वर्चस्व गाजवेल.'.Vaibhav Sooryavanshi मुळे गौतम गंभीरची 'झोप' उडाली! मुख्य प्रशिक्षकांनी सांगितली ती गोष्ट, नेमकं काय घडलं? .मालिका जिंकणं महत्त्वाचंयाशिवाय श्रेयसने असंही सांगितलं की त्याच्यासाठी मालिका जिंकणं महत्त्वाचं असतं. त्यानंतर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करू शकतो. सुरुवातीपासून प्रयोग केले, तर खेळाडूंच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे त्याला असं करायची इच्छा नाही.तसेच श्रेयसने सामन्याची परिस्थिती पाहून फलदाजी करायला आवडत असल्याचेही सांगितले. याशिवाय विरोधी संघ कोणत्या प्रकारची रणनीती आखतोय, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतो, असंही तो म्हणाला. तसेच क्षेत्ररक्षण करत असताना पहिला उद्देश विकेट घेण्याचा असतो आणि समोरच्या फलंदाजांवर दबाव टाकण्याचा असतो, असं तो म्हणाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.