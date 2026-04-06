IPL 2026 : ओहहहह भाई.. मोहम्मद शमीचा 'मॅजिक' डान्स पाहिलात का? SRH वर दणदणीत विजयानंतर भन्नाट सेलिब्रेशन Video Viral

Mohammed Shami dance video, Rishabh Pant funny reaction: लखनौ सुपर जायंट्सने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादवर रोमहर्षक विजय मिळवला. SRH च्या ९ बाद १५६ धावांचा पाठलाग करताना LSG ला शेवटच्या षटकापर्यंत संघर्ष करावा लागला. कर्णधार रिषभ पंतने चौकार मारून LSG च्या पहिल्या विजयाची नोंद केली. या विजयानंतर रिषभने त्याच्या फेसबूक अकाऊंटवर एक Video पोस्ट केला आणि त्यात मोहम्मद शमीचा डान्स सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरला आहे..हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करतान १५६ धावा केल्या. ट्रॅव्हिस हेड ( ७) व अभिषेक शर्मा ( ०) या सलामीवीरांना मोहम्मद शमीने माघारी पाठवून SRH ची सर्व हवाच काढून टाकली. त्यानंतर प्रिन्स यादवने कर्णधार इशान किशनला ( १) त्रिफळाचीत केले. पण, हेनरिच क्लासेन ( ६२) व नितीश कुमार रेड्डी ( ५६) ही जोडी पुन्हा संकटमोचक म्हणून उभी राहिली. LSG कडून शमी, पिन्स यादव व आवेश खान यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..IPL 2026: आवेश खानच्या अतिउत्साहाने फिरवलं असतं रिषभ पंतच्या मेहनतीवर पाणी; पण SRH च्या चूक लक्षातच आली नाही अन्....लक्ष्याचा पाठळाग करताना मिचेल मार्श ( १४) स्वस्तात बाद झाला असला तरी एडन मार्करम व कर्णधार रिषभ यांनी दमदार खेळ केला. मार्करम २७ चेंडूंत ६ चौकार व २ षटकारांसह ४५ धावांवर बाद झाला. पण, त्यानंतर आयुष बदोणी ( १२), निकोलस पूरन ( १), अब्दुल समद ( १६) हे पटापट बाद झाल्याने लखनौच्या अडचणी वाढल्या होत्या. पण, रिषभने विजय मिळवून दिला. त्यने ५० चेंडूंत ९ चौकारांसह नाबाद ६८ धावा केल्या..लखनौने १९.५ षटकांत ५ बाद १६० धावा करून विजय पक्का केला. सामन्यानंतर रिषभ म्हणाला,"शेवटपर्यंत टिकून राहणे आणि सामना संपवणे ही एक मोठी जमेची बाजू आहे. गोलंदाजांचे कौतुक करायलाच हवे कारण ते सामन्याला आकार देतात. शमी, आवेश, राठी, सिद्धार्थ या सर्वांनी योगदान दिले. शेवट गोड झाला तर सर्व काही ठीक आहे. मला माझ्या बॅटलाच बोलू द्यायचे आहे. माझे सहकारी आणि व्यवस्थापन पाहतात की मी किती मेहनत करत आहे." .सामनावीर मोहम्मद शमी म्हणाला," मी आनंदी आहे. आम्ही आमचा मागचा सामना हरलो होतो, त्यामुळे हा सामना जिंकणे संघाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे होते. तुम्ही तंदुरुस्त असाल तरच तुम्ही तुमच्या कौशल्यावर काम करू शकता. म्हणूनच मी खेळाच्या संपर्कात राहिलो आणि सर्व देशांतर्गत सामने खेळलो. कौशल्य किंवा अनुभवाशिवाय काहीही होत नाही. पण तुम्हाला जुळवून घ्यावे लागते.".