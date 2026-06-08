IND vs AFG: जडेजाच्या जागेवर टीम इंडियात आला अन् पहिल्याच कसोटीच Manav Suthar ने ५९ वर्षे जूना विक्रम मोडला

भारत आणि अफगाणिस्तान संघात (IND vs AFG) मुल्लनपूरला सुरू असलेल्या कसोटीचा सोमवारी (८ जून) तिसरा दिवस आहे. भारतीय संघाने या कसोटीवर वर्चस्व ठेवले असून अफगाणिस्तानला फॉलोऑन देण्याचा पराक्रम केला आहे, यात डावखुरा फिरकीपटू मानव सुतारचा (Manav Suthar) मोठा वाटा राहिला आहे. मानवने ६ विकेट्स घेताना मोठे विक्रमही केले. .IND vs AFG: सिराज आणि केएल राहुल भिडणार इतक्यात... मानव सुतारच्या पहिल्या विकेटवेळी मैदानात नेमकं काय घडलं? पाहा Video.या सामन्यात भारतीय संघाने दुसऱ्या दिवशी पहिला डाव १२७ षटकात ८ बाद ५६४ धावांवर घोषित केला. यानंतर अफगाणिस्तानचा पहिला डाव ५८.४ षटकात १५२ धावांवरच संपला. त्यामुळे भारताला तब्बल ४१२ आघाडी मिळाली. अफगाणिस्तानकडून रेहमत शाहने ६० धावांची एकाकी झुंज दिली. भारताकडून मानवने चमकदार कामगिरी केली, त्याने २२ षटकात १० षटके निर्धाव टाकली. तसेच केवळ ३३ धावा देत ६ विकेट्स घेतल्या. रवींद्र जडेजाला या सामन्यासाठी विश्रांती दिली असल्याने त्याच्या जागेवर २३ वर्षीय मानव सुतार भारतासाठी खेळत आहे. .मानवचा पराक्रममानव कसोटी पदार्पणात ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विकेट्स घेणारा एकूण १० वा भारतीय ठरला आहे. तसेच भारताचा तिसरा डावखुरा फिरकीपटू ठरला आहे. त्याच्याआधी दिलीप दोषी आणि अक्षर पटेल या डावखुऱ्या फिरकीपटूंनी असा कारनामा केला होता. इतकेच नाही, तर त्याने ५९ वर्षे जूना विक्रमही मोडला आहे. भारतासाठी कसोटी पदार्पणाच्या पहिल्या डावात सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन करणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये आता मानव दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने अबीद अली यांचा विक्रम मोडला आहे. त्यांनी १९६७ मध्ये पदार्पणाच्या कसोटी डावात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ५५ धावात ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. या यादीत अव्वल क्रमांकावर नरेंद्र हिरवानी आहेत. त्यांनी वेस्ट इंडिजविरुद्ध १९८८ मध्ये चेन्नईत ६१ धावांत ८ विकेट्स घेतल्या होत्या..याशिवाय अफगाणिस्तानविरुद्धही कसोटीतील हे दुसरे सर्वोत्तम गोलंदाजी प्रदर्शन आहे. त्याच्यापुढे राहकिम कॉर्नवॉल आहे. त्याने २०१९ मध्ये लखनौला झालेल्या कसोटीत अफगाणिस्तानविरुद्ध ७५ धावांत ७ विकेट्स घेतल्या होत्या.भारतासाठी पदार्पणात ५ विकेट्स घेणारे गोलंदाज५/९३ - मोहम्मद निसार (वि. इंग्लंड, लॉर्ड्स, १९३२)५/६४ - व्हीव्ही कुमार (वि. पाकिस्तान, दिल्ली, १९६१)६/५५ - सईद अबीद अली (वि. ऑस्ट्रेलिया, ऍडलेड १९६७)६/१०३ - दिलीप दोषी (वि. ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, १९७९)८/६१ - नरेंद्र हिरवानी (वि. वेस्ट इंडिज, चेन्नई १९८८)५/७१ - अमित मिश्रा (वि. ऑस्ट्रेलिया, मोहाली, २००८)६/४७ - आर अश्विन (वि. वेस्ट इंडिज, दिल्ली, २०११)५/४७ - मोहम्मद शमी (वि. वेस्ट इंडिज, कोलताता, २०१३)५/६० - अक्षर पटेल (वि. इंग्लंड, चेन्नई, २०२१)६/३३ - मानव सुतार (वि. अफगाणिस्तान, मुल्लनपूर, २०२६).IND vs AFG: मानव सुथारचा कहर! अफगाणिस्तान १५२ धावांत गारद; भारताने दिला फॉलो-ऑन, विजय आता फक्त औपचारिकता?".दरम्यान, अफगाणिस्तानविरुद्ध सुरू असलेल्या कसोटीत भारतासाठी पहिल्या डावात कर्णधार शुभमन गिलने १२६ धावांची खेळी केली होती, तर केएल राहुलने १०० धावांची खेळी केली. याशिवाय साई सुदर्शन (८१), रिषभ पंत (८१) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (५२) यांनी अर्धशतके केली. त्यामुळे भारतीय संघाने ५६४ धावांवर डाव घोषित केला. अफगाणिस्तानकडून सलीम साफीने ६ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.