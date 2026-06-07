IND vs AFG: सिराज आणि केएल राहुल भिडणार इतक्यात... मानव सुतारच्या पहिल्या विकेटवेळी मैदानात नेमकं काय घडलं? पाहा Video

IND vs AFG Test news: शनिवारपासून (७ जून) भारत आणि अफगाणिस्तान संघात कसोटी सामना मुल्लनपूरला सुरू आहे. हा सामना भारतासाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमधील आगामी सामन्यांसाठी लय मिळवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या सामन्यातून भारतासाठी मानव सुतारचे (Manav Suthar) पदार्पण झाले असून त्याने पहिल्याच डावात पहिली विकेट घेत प्रभावित केले आहे. सध्या विश्रांतीवर असलेल्या रवींद्र जडेजाच्या जागेवर मानवला संधी मिळालेली आहे. .IND vs AFG Test: भारताने केला डाव घोषित, अफगाणिस्तानसमोर धावांचा डोंगर! गिल, राहुल, पंत, सुदर्शनसह वॉशिंग्टनचीही 'सुंदर' खेळी.या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना पहिला डाव दुसऱ्या दिवशी (रविवारी, ७ जून) ८ बाद ५६४ धावांवर घोषित केला. त्यामुळे त्यानंतर अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावात फलंदाजीसाठी उतरला. अफगाणिस्तानकडून सलामीवीर अब्दुल मलिक आणि सदिकुल्ला अटल यांनी चांगली सुरुवात करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ६ व्याच षटकात अब्दुल मलिकला १६ धावांवर मानव सुतारने माघारी धाडले. त्याचा झेल मोहम्मद सिराजने घेतला. विशेष म्हणजे मानवसाठी हे पहिलेच षटक होते..मात्र यावेळी थोडा ड्रामा झाला होता. झाले असे की मानवने टाकलेल्या चौथ्या चेंडूवर स्वीप शॉट खेळण्याचा प्रयत्न मलिकने केला. पण चेंडू त्याच्या बॅटला लागून उडावा. यावेळी स्लीपला उभा असलेला केएल राहुल (KL Rahul) डावीकडून पळाला आणि सिराजही (Mohammed Siraj) बॅकवर्ड स्क्वेअरवरून पळत आला. तो झेल सिराजला सहज घेता आला असताना पण केएल राहुलही पळत आल्याने थोडा गोंधळ झाला. पण केएल राहुल थांबल्यानंतर सिराजने जमिनीलगत चेंडू झेलला. चेंडू झेलल्यानंतर मात्र सिराज थोडा केएल राहुलवर चिडल्याचे दिसला. जर दोघांनी एकमेकांना पाहिले नसते, तर त्यांच्यात धडकही होऊ शकली असती. पण, विकेट मिळाल्याने भारतीय संघाने आनंद साजरा केला. ही विकेट मानवसाठी मात्र अत्यंत खास ठरली. पहिल्याच षटकात त्याला विकेट मिळल्याचा आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता..दरम्यान, नंतर ९ व्या षटकात प्रसिद्ध कृष्णाने दुसरा सलामीवीर अटलला बाद केले. त्याने अटलला १७ धावांवर प्रसिद्ध कृष्णाने त्रिफळाचीत केले. प्रसिद्धसाठी ही मायदेशातील पहिलीच कसोटी विकेट होती. त्यानंतर रेहमनुल्ला गुरबाज आणि रेहमत शाह यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण पुन्हा एकदा मानवनेच अफगाणिस्तानला तिसरा धक्का दिला. त्याने गुरबाजला १२ धावांवरच माघारी धाडले. साई सुदर्शनने त्याचा झेल घेतला. त्यामुळे २० षटकात अफगाणिस्तानच्या ३ बाद ६२ धावा झाल्या होत्या..IND vs AFG: शुभमन गिलचा ऐतिहासिक राडा! कसोटीत शतकासह कर्णधार म्हणून रचला असा विक्रम, जो धोनी-विराटलाही जमला नाही!.तत्पुर्वी भारताकडून पहिल्या डावात कर्णधार शुभमन गिलने १२६ धावांची शतकी खेळी केली. तसेच केएल राहुलने १०० धावांची खेळी केली. साई सुदर्शनने ८१ आणि रिषभ पंतनेही ८१ धावांची खेळी केली. तसेच वॉशिंग्टन सुंदरने नाबाद ५२ धावा केल्या. मानवनेही २८ धावांचे योगदान दिले. त्याने सुंदरसोबत ५४ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे भारताने साडेपाचशे धावांचा टप्पा सहज पार करत ५६४ धावांवर डाव घोषित केला.अफगाणिस्तानकडून सलीम साफीने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या. झियाउर रहमान शरीफी आणि कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी यांनाही प्रत्येकी १ विकेट मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.