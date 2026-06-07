IND vs AFG Test: भारताने केला डाव घोषित, अफगाणिस्तानसमोर धावांचा डोंगर! गिल, राहुल, पंत, सुदर्शनसह वॉशिंग्टनचीही 'सुंदर' खेळी

India vs Afghanistan Test, 1st Innings: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात सध्या मुल्लनपूरमध्ये शनिवारपासून कसोटी सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व राहिले असून भारताने जवळपास दीड दिवस फलंदाजी करत साडेपाचशे धावांचा टप्पा सहज पार केला आहे. भारतासाठी कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि उपकर्णधार केएल राहुलने (KL Rahul) शतक केले. याशिवाय साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) आणि रिषभ पंतनेही (Rishabh Pant) मोठ्या खेळी केल्या. यावेळी अफगाणिस्तानला खराब क्षेत्ररक्षणाचाही फटका बसला. पण असे असतानाच अफगाणिस्तानचा गोलंदाज सलीम साफीने (Saleem Safi) सर्वांनाच प्रभावित करत विकेट्स घेतल्या. .IND vs AFG,Test: केएल राहुल, शुभमन गिलचं खणखणीत शतक, सुदर्शन-पंतचीही दमदार फिफ्टी; पहिल्या दिवसावर भारताचं वर्चस्व.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे भारताकडून केएल राहुल आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी डावाची सुरुवात केली. पण जैस्वाल पहिल्याच सत्रात २४ धावांवर बाद झाला. पण नंतर केएल राहुल आणि साई सुदर्शन यांनी १३९ धावांची भागीदारी केली. यावेळी दोघांनीही अर्धशतके पूर्ण केली. सुदर्शन शतकाच्या दिशेनेही वाटचाल करत होता. पण त्याला सलीम साफीने दुसऱ्या सत्रात अफसर झझाईच्या हातून झेलबाद केले. सुदर्शनने १०४ चेंडूत ८१ धावांची खेळी केली..तो बाद झाल्यानंतरही केएल राहुलला गिलची साथ मिळाली. केएल राहुलने कसोटी कारकिर्दीतील १२ वे शतकही पूर्ण केले. पण शतक पूर्ण करताच पुढच्या चेंडूवर त्याला झियाउर रहमान शरीफीने रेहमनुल्ला गुरबाजच्या हातून झेलबाद केले. केएल राहुलने १६५ चेंडूत ११ चौकारांसह १०० धावा केल्या. त्यानंतर गिलला रिषभ पंतची साथ मिळली. गिल आक्रमक खेळत होता. त्यानेही पहिल्याच दिवशी १३८ चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्याचे हे ११ वे कसोटी शतक ठरले. त्याने कर्णधार म्हणून १००० धावाही पूर्ण केल्या. दरम्यान, तो फलंदाजी करत असताना त्याला पंतने भक्कम साथ दिली होती. या दोघांनी पहिला दिवस संपेपर्यंत विकेट गमावली नाही. पंतही अर्धशतक करून नाबाद होता. भारताने पहिल्या दिवशी ३ बाद ३६८ धावा केल्या होत्या..दुसऱ्या दिवशीही पंत आणि गिलने सुरुवात चांगली केली. मात्र पहिल्या सत्रात शुभमन गिलसह ध्रुव जुरेल यांना सलीम साफीने बाद केले. गिलने १७७ चेंडूत १५ चौकार आणि १ षटकारासह १२६ धावा केल्या. जुरेलने ४ चौकरांसह सुरुवात चांगली केली, पण तो १९ धावांवर त्रिफळाचीत झाला. पण तरी पंत शतक करेल असं वाटत होतं, पण जुरेलपाठोपाठ त्याला शाहिदीने माघारी धाडले. पंतने १२१ चेंडूत ८१ धावांची खेळी केली. नंतर वॉशिंग्टनने मानव सुतारसह ७ व्या विकेटसाठी ५४ धावांची भागीदार करत संघाला ५०० धावांचा टप्पा पार करून दिला. पण मानव २८ धावांवर बाद झाला. त्याची विकेट सलीम साफीसाठी पाचवी विकेट ठरली. मोहम्मद सिराजने आक्रमक खेळ करत १२ चेंडूत ४ चौकार आणि १ षटकारासह २२ धावा केल्या, त्यालाही सलीम साफीने त्रिफळाचीत केले..IND vs AFG: शुभमन गिलचा ऐतिहासिक राडा! कसोटीत शतकासह कर्णधार म्हणून रचला असा विक्रम, जो धोनी-विराटलाही जमला नाही!.यानंतर कुलदीप वॉशिंग्टनला साथ देत होता. वॉशिंग्टनने अर्धशतकही पूर्ण केले. त्याच्या अर्धशतकानंतर मात्र भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने भारताचा पहिला डाव घोषित केला. त्यावेळी भारताच्या १२७ षटकात ८ बाद ५६४ धावा झाल्या होत्या. वॉशिंग्टन सुंदर ६८ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद ५२ धावा झाल्या होत्या.अफगाणिस्तानकडून सलीम साफीने सर्वाधिक ६ विकेट्स घेतल्या, तर झियाउर रहमान शरीफी आणि कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदी यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.