MUMBAI INDIANS: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात आणखी एका प्रशिक्षकाची एंट्री; राजस्थान रॉयल्ससोबतही केलंय काम

IPL 2027: आयपीएल २०२७ सुरू होण्याआधी मुंबई इंडियन्सने आपल्या प्रशिक्षकांच्या ताफ्यात आणखी एका अनुभवी व्यक्तीचा समावेश केला आहे. किरॉन पोलार्ड यांच्यानंतर आता स्टीफन जोन्स यांचीही संघात एंट्री झाली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, स्टीफन जोन्स आगामी हंगामात मुंबई इंडियन्सचे सल्लागार गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम पाहणार आहेत..IND vs NZ 2nd T20I Live: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम! अनोखे 'शतक' अन् मोडला रोहित शर्माच्या नावावर असलेला विक्रम.स्टीफन जोन्स यांना आयपीएलमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. त्यांनी २०१९ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचे वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून काम केलं होतं. त्यानंतर आयपीएल २०२२ च्या आधी त्यांना पुन्हा राजस्थानच्या संघात संधी देण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी हाय-परफॉर्मन्स वेगवान गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून जबाबदारी सांभाळली होती.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.राजस्थान रॉयल्ससोबत काम केल्यानंतर आता ते मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत. नव्या संघासोबत काम करताना त्यांच्याकडे गोलंदाजांना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी असेल. आगामी हंगामात मुंबईच्या गोलंदाजांची कामगिरी कशी होते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल..आता ते मुंबई इंडियन्सच्या गोलंदाजांना मार्गदर्शन करणार आहेत. आगामी हंगामासाठी मुंबईच्या संघाची तयारी सुरू झाली असून, प्रशिक्षकांच्या ताफ्यातही बदल केले जात आहेत. मुंबई इंडियन्सने आतापर्यंत पाच वेळा आयपीएलचं विजेतेपद पटकावलं आहे. .Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.आता २०२७ च्या हंगामासाठी संघाने तयारी सुरू केली आहे. नव्या प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईचा संघ कशी कामगिरी करतो आणि सहाव्यांदा विजेतेपद मिळवतो का, याकडे चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.