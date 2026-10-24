IND vs NZ 2nd T20I Live: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम! अनोखे 'शतक' अन् मोडला रोहित शर्माच्या नावावर असलेला विक्रम

Abhishek Sharma breaks Rohit Sharma's World record : सलामीवीर अभिषेक शर्मा याने न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अनोख्या विक्रमाची नोंद केली आहे. संजू सॅमसनसह त्याने संघाला चांगली सुरुवात करून दिली आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अव्वल स्थान पटकावले. त्याने अनोखे शतक साजरं करताना रोहित शर्माच्या नावावर असलेला वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडला. .ग्लेन फिलिप्स आणि बेव्हन जेकब्स यांच्या अर्धशतकांनी न्यूझीलंडला ५ बाद १८० धावांचा सन्मानजनक पल्ला गाठून दिला. टीम सेइफर्ट ( ७), फिन अॅलन ( १६) व डॅरिल मिचेल ( ६) यांना झटपट माघारी पाठवल्याने भारताने सामन्यावर पकड घेतली होती. पण, पिलिप्सने ४३ चेंडूंत ४ चौकार व ४ षटकारांसह ७० धावा केल्या, तर जेकब्सने ४६ चेंडूंत ५८ धावांची खेळी केली. भुवनेश्वर कुमारने ४ षटकांत ५० धावा देताना एक विकेट घेतली. अर्शदीप सिंगने दोन विकेट्स घेताना कॅलेंडर वर्षात ट्वेंटी-२० त भारतासाठी सर्वाधिक ३८ विकेट्स घेण्याचा विक्रम नावावर केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! न्यूझीलंडमध्ये मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम, बांगलादेशी-पाकिस्तानी गार....भुवनेश्वरने २०२२ मध्ये आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त ३७ विकेट्स घेतल्या होत्या. २०२४ मध्ये अर्शदीपने ३६ आणि वरुण चक्रवर्थीने २०२५ मध्ये ३६ विकेट्स घेतल्या होत्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा ( १) जेकब डफीच्या सापळ्यात अडकला होता, परंतु नो बॉलमुळे तो झेलबाद झाला नाही. त्यानंतर अभिषेकने सलग दोन चौकार खेचून राग काढला.. पॉवरप्लेमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत अभिषेक १०० षटकारांसह अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. रोहित शर्माच्या नावावर ९८ षटकार आहेत. न्यूझीलंडचा मार्टिन गुप्तील ९७ षटकारांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. आयर्लंडचा पॉल स्टर्लिंग ९४, तर दक्षिण आफ्रिकेचा क्विंटन डी कॉक ८७ षटकारांसह या यादीत पुढे आहेत..Most sixes in Overs 1-6 in T20Is१००* - अभिषेक शर्मा ( ७७६ चेंडू)९८ - रोहित शर्मा ( १६७२ चेंडू)९८ - मार्टीन गुप्तील ( १६०९ चेंडू)९४ - पॉल स्टीर्लिंग८७ - क्विंटन डी कॉक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.