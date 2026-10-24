IND vs NZ 2nd T20I Live: वैभव सूर्यवंशीचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! न्यूझीलंडमध्ये मोडला सचिन तेंडुलकरचा विक्रम, बांगलादेशी-पाकिस्तानी गार...

Vaibhav Sooryavanshi creates world record at 15 years old: इशान किशनच्या गैरहजेरीत संधी मिळालेल्या वैभव सूर्यवंशीने भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऐतिहासिक कामगिरी केली. अवघ्या १५ वर्षे २११ दिवसांचा असताना वैभवने न्यूझीलंडच्या भूमीवर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मैदानात उतरत नवा विश्वविक्रम प्रस्थापित केला. न्यूझीलंडमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामना खेळणारा तो सर्वात कमी वयाचा पुरुष खेळाडू ठरला आहे. .वैभवने या विक्रमाच्या बाबतीत भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरसह पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या खेळाडूंनाही मागे टाकले. यापूर्वी बांगलादेशचा मोहम्मद शरीफ १६ वर्षे ६ दिवसांचा असताना १८ डिसेंबर २००१ रोजी हॅमिल्टन येथे कसोटी सामना खेळला होता. या यादीत पाकिस्तानचा आकिब जावेद १६ वर्षे १८५ दिवसांचा, तर सचिन तेंडुलकर १६ वर्षे २८४ दिवसांचा असताना न्यूझीलंडमध्ये आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला होता.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 2nd T20I Live: १,४३४ दिवसानंतर विकेट! भुवनेश्वर कुमारची कमाल, पण अर्शदीप सिंगचा मोठा विक्रम! टीम इंडियाचाही पराक्रम.दरम्यान, भारतीय गोलंदाजांनी या सामन्यात पकड बनवलेली दिसतेय. अर्शदीप सिंग व भुवनेश्वर कुमार यांनी सुरुवातीलाच किवींना धक्के दिले. भुवनेश्वरने २०२२ नंतर आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त पहिली विकेट घेतली, तर अर्शदीपने कॅलेंडर वर्षात आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त सर्वाधिक ३७ विकेट्स घेण्याच्या भुवीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. टीम सेइफर्ट ( ७) व डॅरिल मिचेल ( ६) या दोघांचेही झेल तिलक वर्माने टिपले. या दोन झेलसह तिलक हा कॅलेंडर वर्षात क्षेत्ररक्षक म्हणून सर्वाधिक २६ झेल ( T20I) घेणारा खेळाडू ठरला..Most catches as a fielder in a calendar year in T20Is२६ - तिलक वर्मा (भारत), २०२६२५ - डॅनिलसन हावो (इंडोनेशिया), २०२५२४ - मुहम्मद वसीम (UAE), २०२४२१ - शर्विन मुनियांडी (मलेशिया), २०२५२० - ब्रायन मसाबा (युगांडा), २०२३२० - तन्झिद हसन (बांगलादेश), २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.