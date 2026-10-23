BCCI Junior Selection Committee: भारताच्या माजी वेगवान गोलंदाजाकडे मोठी जबाबदारी! परविंदर अवाना बनले BCCI ज्युनियर निवड समितीचे अध्यक्ष

PARVINDER AWANA APPOINTED BCCI JUNIOR SELECTION COMMITTEE CHAIRMAN: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) माजी भारतीय वेगवान गोलंदाज परविंदर अवाना यांची ज्युनिअर निवड समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. शुक्रवारी बीसीसीआयने याबाबत घोषणा केली. त्यांच्यासोबत कृष्णा दास, राकेश पटेल आणि एन. अर्जुन यादव यांचीही समितीच्या सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे..बीसीसीआयच्या क्रिकेट सल्लागार समितीने या पदांसाठी उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यानंतर या चार जणांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती. समितीतील पाचव्या सदस्याची नियुक्ती लवकरच केली जाणार असल्याचं बीसीसीआयने सांगितलं आहे..WHO IS JINTIMANI KALITA?: कोण आहे जिंतिमणी कलिता? झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण, हरमनप्रीत कौरने दिली खास कॅप.परविंदर अवाना यांनी भारताकडून २ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये त्यांनी ६२ सामन्यांत १९१ विकेट्स घेतल्या. ते दिल्ली, इंडिया ‘अ’ आणि रेस्ट ऑफ इंडिया या संघांकडूनही खेळले आहेत. आयपीएलमध्ये त्यांनी किंग्स इलेव्हन पंजाब संघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. निवृत्तीनंतर अवाना यांनी प्रशिक्षक म्हणून काम सुरू केलं. दिल्लीच्या १६, १९ आणि २३ वर्षांखालील संघांसोबत त्यांनी काम केलं आहे. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघासोबतही त्यांनी काम केलं असून, बीसीसीआयच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग होता..कृष्णा दास हे माजी वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यांनी आसाम आणि गोवा संघांकडून खेळताना ४९ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १६६ विकेट्स घेतल्या आहेत. ते भारताच्या १९ वर्षांखालील आणि इंडिया ‘अ’ संघाकडूनही खेळले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी प्रशिक्षक म्हणून काम केलं. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक आणि उत्तराखंड रणजी संघाचे प्रशिक्षक म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे..राकेश पटेल यांनी गुजरात आणि बडोदा संघांचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. ते इंडिया ‘अ’ संघाकडूनही खेळले आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांनी बडोदा आणि गुजरातच्या १९ वर्षांखालील, २३ वर्षांखालील आणि वरिष्ठ संघांना प्रशिक्षण दिलं. २०२५-२६ च्या हंगामात ते बडोदा २३ वर्षांखालील संघाचे मुख्य प्रशिक्षक होते..IND vs WI : भारत अन् वेस्ट इंडिज संघावर आयसीसीने केली कारवाई; वन डे मालिकेत नेमकं असं काय घडलेलं?.एन. अर्जुन यादव यांनी इंडिया ‘अ’ संघाकडून खेळताना ८३ प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. २००० मध्ये भारताने जिंकलेल्या १९ वर्षांखालील विश्वचषक संघातही त्यांचा समावेश होता. निवृत्तीनंतर त्यांनी हैदराबादच्या वरिष्ठ आणि २३ वर्षांखालील संघांचे प्रशिक्षक म्हणून काम केलं. २०२२ पासून ते बीसीसीआयमध्ये सामनाधिकारी म्हणूनही काम करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.