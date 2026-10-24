Shreyas Iyer Video : श्रेयस अय्यर हॉटेलच्या लॉबित 'टॉवेल' वर फिरतानाचा २४ सेकंदाचा Video Leaked, लिफ्टमध्ये तरुणी अन्...

Shreyas Iyer hotel lobby video latest update: भारतीय संघ न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे आणि आज IND vs NZ 2nd T20I सामना रंगणार आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील संघाने पहिल्या सामन्यात विजय मिळवून पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. ही आघाडी दुप्पट करण्याची संधी भारताला आहे. पण, त्याआधी श्रेयस अय्यर एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आला आहे. भारताचा कर्णधार टीम हॉटेलच्या लॉबिमध्ये टॉवेल गुंडाळून फिरताना दिसला आणि नेटकऱ्यांनी त्याची मजा घेतली. दरम्यान, त्याच्यासोबत तिलक वर्माही दिसतोय आणि हे दोघंही हॉटेल लिफ्टमध्ये जात असताना त्यात एक तरुणी दिसत असल्याने नेटकऱ्यांनी चर्चेचे बाण चालवण्यास सुरू केले..श्रेयसचा व्हायरल होत असलेला व्हिडीओ न्यूझीलंड दौऱ्यावरचाच आहे का, हे सिद्ध करता येत नाही. पण, या व्हायरल व्हिडीओने नेटकऱ्यांना आनंदाचा क्षण दिला आहे. त्यांच्याकडून बऱ्याच मजेशीर कमेंट्स आलेल्या दिसत आहेत. तो खरंच श्रेयसच आहे, हेही स्पष्ट दिसत नाही. पण, नेटकरी तसा दावा करत आहेत. .दरम्यान, श्रेयसला आजच्या सामन्यात रोहित शर्माचा विक्रम मोडण्याची संधी आहे. कर्णधार म्हणून श्रेयसला आतापर्यंत संमिश्र यश मिळालेले आहेत, परंतु फलंदाजीत त्याने कमाल करून दाखवली आहे. सूर्यकुमार यादव याच्यानंतर ट्वेंटी-२० संघाची जबाबदारी हाती घेतल्यानंतर श्रेयसने २२ सामन्यांत ६३२ धावा केल्या आहेत आणि कॅलेंडर वर्षात भारताचा कर्णधार म्हणून सर्वाधिक धावांचा विक्रम त्याला खुणावतोय, त्यासाठी त्याला केवळ २५ धावा हव्या आहेत.रोहितने २०२२ मध्ये २९ सामन्यांत ६५६ धावा केल्या आहेत. एका कॅलेंडर वर्षात कर्णधाराने सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम पाकिस्तानच्या बाबर आझमच्या नावावर आहे, ज्याने २०२१ मध्ये २९ सामन्यांमध्ये ९३९ धावा केल्या होत्या..IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल ०, यशस्वी जैस्वाल १७; भारताचा डाव ११३ धावांवर गडगडला, नागपूरचा यश राठोड एकटा भिडला.अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारताला आयर्लंड आणि इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला, तसेच मायदेशात वेस्ट इंडिजलाही हरवता आले नाही. झिम्बाब्वे आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध त्यांनी विजय मिळवले होते. न्यूझीलंड मालिका ही भारतीय कर्णधारासाठी सर्वात मोठी आणि सर्वात कठीण मालिकांपैकी एक आहे, परंतु भारताने एक उत्तम सुरुवात केली आहे. अय्यरने पहिल्या सामन्यात २८ चेंडूंमध्ये ४२ धावांचे योगदान दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.