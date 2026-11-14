Who was the youngest T20 captain before Vaibhav Sooryavanshi? वैभव सूर्यवंशीने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेतून बिहारकडून कर्णधार म्हणून आज पदार्पण केले. सौराष्ट्रविरुद्धच्या सामन्यात त्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला अन् विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. वयाच्या अवघ्या १५ वर्षे २३२ दिवसांत बिहार संघाचे नेतृत्व करत त्याने पुरुषांच्या T20 क्रिकेट इतिहासातील सर्वात युवा कर्णधार होण्याचा विश्वविक्रम नोंदवला. .१४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी इंदूरमध्ये सौराष्ट्रविरुद्ध सुरू असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीच्या सामन्यात वैभवने पहिल्यांदा बिहारच्या वरिष्ठ संघाचे नेतृत्व केले. क्रोएशियाचा झॅक वुकुसिक याने २०२५ मध्ये वयाच्या १७ वर्षे ३११ दिवसांत सायप्रसविरुद्ध संघाचे नेतृत्व केले होते. आता वैभवने त्याच्यापेक्षा दोन वर्षांहून कमी वयात हा पराक्रम केला आहे. पुरुषांच्या T20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्येही सर्वात युवा कर्णधाराचा विक्रम झॅक वुकुसिकच्याच नावावर आहे..Syed Mushtaq Ali Trophy : ११ चेंडूंत ५४ धावा! सूर्यकुमार यादवचं वादळी पुनरागमन; मुशीर खानचेही अर्धशतक.....भारताच्या सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये यापूर्वी महिपाल लोमरोरने १८ वर्षे ६७ दिवस वयात राजस्थानचे नेतृत्व करत सर्वात युवा कर्णधार होण्याचा मान मिळवला होता. त्याने २०१८ मध्ये राजस्थानकडून हा पराक्रम केला होता. वैभवने आता हा विक्रमही मागे टाकला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Men's T20 Internationals (T20Is)झॅक वुकुसिक ( क्रोएशिया ) - १७ वर्ष व ३११ दिवस वि. सायप्रस, २०२५एलएस बार्कानिया ( तंझानिया) - १८ वर्ष व ५ दिवस वि. केनिया, २०२५नोमान अमजद ( फ्रान्स) - १८ वर्ष व २४ दिवस वि. झेक प्रजासत्ताक, २०२२कार्ल हार्टमन ( इस्ले ऑफ मॅन) - १८ वर्ष व २७६ दिवस वि. स्पेनओमेर कुटूक ( टर्की) - १८ वर्ष व २८२ दिवस वि. फ्रान्स, २०२६.आयसीसीच्या पूर्ण सदस्य राष्ट्रांमध्ये, २०२३ च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेदरम्यान वयाच्या २० वर्षे आणि ३०६ दिवसांनी हॉंगकॉंगविरुद्ध पाकिस्तानचे नेतृत्व करून आंतरराष्ट्री ट्वेंटी-२० सामन्यांचा विक्रम कासिम अक्रमच्या नावावर आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.