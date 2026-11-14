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Vaibhav Sooryavanshi youngest captain : १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने 'कॅप्टन' म्हणून पदार्पणात वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला; T20मध्ये यापूर्वी हा विश्वविक्रम कोणाच्या नावावर होता?

Vaibhav Sooryavanshi youngest men's T20 captain : भारतीय क्रिकेटमधील युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशीने आणखी एक ऐतिहासिक कामगिरी आपल्या नावावर केली आहे. वयाच्या अवघ्या १५ वर्षे २३२ दिवसांत बिहार संघाचे नेतृत्व करत त्याने हा वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला.
Vaibhav Sooryavanshi youngest men's T20 captain

Vaibhav Sooryavanshi creates history at 15 years and 232 days, becoming the youngest captain in men's T20 cricket as he leads Bihar against Saurashtra in SMAT 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Who was the youngest T20 captain before Vaibhav Sooryavanshi? वैभव सूर्यवंशीने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेतून बिहारकडून कर्णधार म्हणून आज पदार्पण केले. सौराष्ट्रविरुद्धच्या सामन्यात त्याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला अन् विश्वविक्रमाला गवसणी घातली. वयाच्या अवघ्या १५ वर्षे २३२ दिवसांत बिहार संघाचे नेतृत्व करत त्याने पुरुषांच्या T20 क्रिकेट इतिहासातील सर्वात युवा कर्णधार होण्याचा विश्वविक्रम नोंदवला.

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