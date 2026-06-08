Suryakumar Yadav: टीम इंडियातून डच्चू, आता मुंबई इंडियन्सलाही रामराम? सूर्यकुमार यादवच्या एका कृतीने सोशल मीडियावर खळबळ"

Suryakumar Yadav Exit Mumbai Indians: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवसाठी(Suryakumar Yadav) हा काळ खूप कठीण ठरत आहे. नुकतेच त्याला भारताच्या टी-२० संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता..भारतीय संघाला जूनच्या शेवटी आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यावर जायचे आहे. त्यासाठी टी-२० मालिकांसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. आगामी दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) संघ जाहीर केला असून त्यामध्ये अनेक मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत..भारताच्या टी-२० कर्णधारपदावरून सूर्यकुमार यादवला हटवण्यात आले असून त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरची भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उपकर्णधार अक्षर पटेललाही पदावरून हटवण्यात आले असून त्याच्या जागी २३ वर्षीय युवा तिलक वर्माला उपकर्णधारपद देण्यात आले आहे..सूर्यकुमार यादवसाठी भारतीय संघात पुन्हा स्थान मिळवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे. मात्र आता मुंबई इंडियन्समधील त्याचा प्रवासही संपुष्टात येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. आणि ही गोष्ट मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांसाठी मोठा धक्का ठरू शकते..झालं असं की, सोमवारी सकाळी चाहत्यांनी सूर्यकुमार यादवच्या इन्स्टाग्राम प्रोफाइलवर मुंबई इंडियन्सशी संबंधित कोणताही फोटो किंवा उल्लेख दिसत नसल्याचे लक्षात आणून दिले. त्यानंतर तो फ्रँचायझी सोडणार असल्याच्या चर्चांना सोशल मीडियावर वेग आला..सूर्यकुमार यादव २०१८ पासून मुंबई इंडियन्ससोबत आहे. आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्सच्या यशात त्याचा मोठा वाटा राहिला आहे. मात्र २०२६ चा हंगाम त्याच्यासाठी फारसा चांगला ठरला नाही. त्याचा खराब फॉर्म पाहता संघ व्यवस्थापन पर्यायी खेळाडूंचा विचार करत असल्याचीही चर्चा रंगली आहे..याच दरम्यान चाहत्यांनी आणखी एक गोष्ट लक्षात आणून दिली. सूर्यकुमार यादवच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर मुंबई इंडियन्स आणि संघाचा कर्णधार हार्दिक पंड्या यांची खाती फॉलो होताना दिसत नाहीत. काही सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये त्याने मुंबई इंडियन्सशी संबंधित पोस्ट्स हटवल्याचाही दावा करण्यात आला आहे..Hardik VS Suryakumar: २०२४ पासून सूर्यकुमार यादव-हार्दिक पंड्या यांच्यात मतभेद? खळबळजनक अहवालामुळे क्रिकेट विश्वात चर्चा.त्यामुळे आता सोशल मीडियावर सूर्यकुमार यादव आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात काही मतभेद आहेत का, किंवा तो भविष्यात संघ बदलणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. काही चाहत्यांचे म्हणणे आहे की सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियन्स सोडू शकतो.मात्र महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, याबाबत सूर्यकुमार यादव किंवा मुंबई इंडियन्सकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सध्या या सर्व चर्चा केवळ सोशल मीडियावरील दाव्यांवर आणि अंदाजांवर आधारित असल्याचे मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.