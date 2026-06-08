Cricket

Suryakumar Yadav: टीम इंडियातून डच्चू, आता मुंबई इंडियन्सलाही रामराम? सूर्यकुमार यादवच्या एका कृतीने सोशल मीडियावर खळबळ"

Suryakumar Yadav Exit Mumbai Indians: सूर्यकुमार यादवच्या इन्स्टाग्रामवरील बदलांमुळे तो मुंबई इंडियन्स सोडणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav

esakal

Varsha Balhe
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Suryakumar Yadav Exit Mumbai Indians: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवसाठी(Suryakumar Yadav) हा काळ खूप कठीण ठरत आहे. नुकतेच त्याला भारताच्या टी-२० संघाच्या कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता.

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