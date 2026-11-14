U19 Asia Cup Final, IND vs PAK: भारताला वचपा काढण्याची संधी, पण पाकिस्तानने ठेवलंय भलंमोठं लक्ष्य, उस्मान खानचं शतक

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2026 Final: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात खेळवला जात आहे. या सामन्यात पाकिस्तानचा सलामीवीर उस्मान खानने शतकी खेळी केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर ३३८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. आता भारताला हे लक्ष्य पार करून पराभवाची परतफेड करण्याची संधी आहे. पाकिस्तानकडून गेल्यावर्षी १९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातच भारताचा पराभव झाला होता. याशिवाय सध्या चालू असलेल्या स्पर्धेतही साखळी फेरीत पाकिस्ताने भारताला पराभव केला होता..IND U19 vs PAK U19 : भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचं 'सैराट' सेलिब्रेशन; Hamza Zahoor ने खिशातून काढलेल्या चिठ्ठीत नेमकं काय लिहलं होतं? Inshaallah...Video.या सामन्यात पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाकिस्तानकडून उस्मान खान आणि हयाम खान यांनी चांगली सुरुवात करताना सलामीला ६२ धावांची भागीदारी केली. हयाम ९ व्य़ा षटकात काव्य पटेलच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक अन्वय द्रविडकडे झेल देत २१ धावांवर बाद झाला. पण यानंतर उस्मान खानला भक्कम साथ मिळाली ती अब्दुल कादिरची. या दोघांनी एकमेकांची चांगली साथ देताना शतकी भागीदारी केली. .दोघांनीही अर्धशतके पूर्ण केल्यानंतर शतकाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. अब्दुल कादिर आक्रमक खेळत होता. अखेर २७ व्या षटकात त्यांची १३५ धावांची भागीदारी अर्जुन राजपूतने तोडली. अब्दुल कादिरचा झेल व्हीके विनीतने घेतला, त्यामुळे त्याला ५४ चेंडूत ८० धावांवर माघारी परतावे लागले. त्याने ३ चौकार आणि ८ षटकार मारले..यानंतरही उस्मानला कर्णधार फरहान युसफने साथ दिली. यादरम्यान, उस्मानने त्याचे शतकही पूर्ण केले. शतकानंतर मात्र त्याला फार काळ काव्य पटेलने टिकू दिलं नाही. त्याला अर्जुन राजपूतच्या हातून झेलबाद केले. उस्मानने १११ चेंडूत ११ चौकार आणि ३ षटकारांसह १०७ धावांवर बाद केले. तो बाद झाल्यानंतर फरहानने वादळी खेळ केला. पण ४५ व्या षटकात चिगुरुपती वेंकटने दुहेरी धक्के पाकिस्तानला दिले. त्याने फरहान आणि अहमद हुसैन यांना बाद केले. फराहाने ६० चेंडूत ६३ धावांची खेळी केली, तसेच अहमदने २० चेंडूत १७ धावा केल्या..U19 Asia Cup: सेहवागच्या दीडशतकानंतर भारताच्या ७ गोलंदाजांना विकेट्स अन् UAE चा पराभव करत गाठली सेमीफायनल; कोणाविरुद्ध होणार मॅच?.यानंतर पाकिस्तानने झटपट विकेट्स गमावल्या, पण त्यांनी त्याधीच ३०० धावा पार केल्या होत्या.हमझा झहूरने १० चेंडूत १० धावा केल्या, तर हुसैन अब्बास दर (२), मोहम्मद सय्यम (७), नकाब शफिक (११) यांनी स्वस्तात विकेट्स गमावल्या. पाकिस्तानने ५० षटकात ९ बाद ३३७ धावा केल्या.भारताकडून गोलंदाजी करताना काव्य पटेलने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर चिगुरुपती वेंकटने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अर्जुन राजपूतने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.