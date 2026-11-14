Cricket

U19 Asia Cup Final, IND vs PAK: भारताला वचपा काढण्याची संधी, पण पाकिस्तानने ठेवलंय भलंमोठं लक्ष्य, उस्मान खानचं शतक

IND vs PAK U19 Asia Cup Final: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेत अंतिम सामना भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात खेळवला जात आहे. या सामन्यात पाकिस्तानने भारताविरुद्ध ३०० हून अधिक धावा उभारल्या आहेत. पण आता भारताला पराभवाची परतफेड करण्याची संधी आहे.
U19 Asia Cup Final India vs Pakistan

U19 Asia Cup Final India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs Pakistan U19 Asia Cup 2026 Final: १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेचा अंतिम सामना शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) भारत विरुद्ध पाकिस्तान संघात खेळवला जात आहे. या सामन्यात पाकिस्तानचा सलामीवीर उस्मान खानने शतकी खेळी केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने भारतासमोर ३३८ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे.

आता भारताला हे लक्ष्य पार करून पराभवाची परतफेड करण्याची संधी आहे. पाकिस्तानकडून गेल्यावर्षी १९ वर्षांखालील आशिया कप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यातच भारताचा पराभव झाला होता. याशिवाय सध्या चालू असलेल्या स्पर्धेतही साखळी फेरीत पाकिस्ताने भारताला पराभव केला होता.

U19 Asia Cup Final India vs Pakistan
IND U19 vs PAK U19 : भारताला हरवल्यानंतर पाकड्यांचं 'सैराट' सेलिब्रेशन; Hamza Zahoor ने खिशातून काढलेल्या चिठ्ठीत नेमकं काय लिहलं होतं? Inshaallah...Video
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan