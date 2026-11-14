How did Vaibhav Sooryavanshi get out in SMAT 2026? वैभव सूर्यवंशीने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतून बिहारच्या सीनियर संघाचा कर्णधार म्हणून पदार्पण केले. पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये तो सर्वात युवा कर्णधार ठरला आणि त्याने आणखी एक विश्वविक्रम नावावर केला. पण, त्याचे कर्णधार म्हणून पदार्पण कसे राहिले आणि त्याने किती धावा केल्या? सौराष्ट्रच्या चेतन सकारियाने अप्रतिम चेंडूवर १५ वर्षीय वैभवची विकेट घेतली आणि हा Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय...वयाच्या अवघ्या १५ वर्षे २३२ दिवसांत बिहार संघाचे नेतृत्व करत वैभवने पुरुषांच्या T20 क्रिकेट इतिहासातील सर्वात युवा कर्णधार होण्याचा विश्वविक्रम नोंदवला. क्रोएशियाचा झॅक वुकुसिक याने २०२५ मध्ये वयाच्या १७ वर्षे ३११ दिवसांत सायप्रसविरुद्ध संघाचे नेतृत्व केले होते. क्रोएशियाचा झॅक वुकुसिक याने २०२५ मध्ये वयाच्या १७ वर्षे ३११ दिवसांत सायप्रसविरुद्ध संघाचे नेतृत्व केले होते. कर्णधाराची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर वैभवची फलंदाजी कशी होते, याची सर्वांना उत्सुकता होती. पण...सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.IND vs NZ 5th ODI: गुरनूर ब्रार, पाचव्या वन डे सामन्यातून बाहेर! टीम इंडियाच्या Playing XI मध्ये त्याच्याजागी कोणाला संधी मिळणार? .वैभव सूर्यवंशीने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि आलोक कुमारसोबत तो सलामीला आला. पण, तिसऱ्या षटकात धाव घेण्यासाठी वैभवने चुकीचा कॉल दिला आणि आलोकला ४ धावांवर रन आऊट झाला. त्यानंतर पाचव्या षटकात वैभवने विकेट फेकली. सकारियाने टाकलेल्या चेंडूवर वैभवचा फटका चुकला अन् तो सरळ गोलंदाजाच्या दिशेने गेला. सकारियाने मिळालेली आयती संधी साधली अन् वैभवला १८ धावांवर ( १२ चेंडू) माघारी जाण्यास भाग पाडले..वैभवच्या विकेटनंतर बिहारची पडझड सुरू झाली. आयुश लोहारुका ( ९), अल्तामिश ( २४), राधवेंद्र प्रताप ( १४), पृथ्वी राज ( ३८), सुरज कश्यप ( ८), मयांक कुमार ( ६) प्रशांत सिंग ( २) हे अपयशी ठरले. सौराष्ट्राच्या गोलंदाजांचे वर्चस्व पाहायला मिळाले आणि बिहारला २० षटकांत ९ बाद १३७ धावाच करता आल्या. चेतन सकारिया ( ३-३३) व प्रेरक मांकड ( ३-२०) यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.