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Vaibhav Sooryavanshi Wicket : कर्णधार म्हणून वैभव सूर्यवंशीने पदार्पणात किती धावा केल्या? बघा कसा सहज OUT झाला, Video Viral

Vaibhav Sooryavanshi wicket video against Saurashtra: पुरुषांच्या T20 क्रिकेट इतिहासातील सर्वात युवा कर्णधार बनलेल्या वैभव सूर्यवंशीने बिहारच्या नेतृत्वाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच सामन्यात फलंदाजी केली.
Vaibhav Sooryavanshi Wicket in SMAT 2026

Vaibhav Sooryavanshi Wicket in SMAT 2026

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

How did Vaibhav Sooryavanshi get out in SMAT 2026? वैभव सूर्यवंशीने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतून बिहारच्या सीनियर संघाचा कर्णधार म्हणून पदार्पण केले. पुरुषांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये तो सर्वात युवा कर्णधार ठरला आणि त्याने आणखी एक विश्वविक्रम नावावर केला. पण, त्याचे कर्णधार म्हणून पदार्पण कसे राहिले आणि त्याने किती धावा केल्या? सौराष्ट्रच्या चेतन सकारियाने अप्रतिम चेंडूवर १५ वर्षीय वैभवची विकेट घेतली आणि हा Video सध्या सोशल मीडिया गाजवतोय..

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