Vaibhav Sooryavanshi: वैभवचे भारतीय संघाकडून पदार्पण लांबणीवर; आगामी दौरा संकटात, BCCI हाय अलर्टवर.. नेमकं काय घडलं?

Why Vaibhav Sooryavanshi's India debut could be delayed? युवा सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी, सध्या भारत अ संघाकडून मैदान गाजवतोय. भारताच्या आगामी आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यासाठी वैभवची निवड झाली आहे आणि त्यामुळे सीनियर संघाकडून त्याच्या पदार्पणाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. पण, वैभवचे पदार्पण लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बेलफास्टमध्ये सुरू असलेल्या नागरी अशांततेमुळे भारताच्या आगामी आयर्लंड दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे आणि त्यामुळे ही मालिका रद्द होण्याची चर्चा सुरू आहे..आयर्लंड येथे या महिन्याच्या अखेरीस दोन ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका आयोजित होणार आहे. पण, नागरी अशांततेमुळे या मालिकेवर संकट निर्माण झाले आहे. क्रिकेट आयर्लंडने सांगितले की, बेलफास्टमधील सामाजिक अशांततेवर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि आयरिश सिनियर कप व नॅशनल कपसह देशांतर्गत सामन्यांबाबत पुढील ४८ तासांत निर्णय घेतला जाईल. खेळाडू, प्रशिक्षक, सामना अधिकारी आणि समर्थकांची सुरक्षा आमच्या विचारविनिमयात सर्वोच्च प्राधान्य आहे..BAN vs AUS 2nd ODI : बांगलादेशने इतिहास रचला! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध जिंकली वन डे मालिका; वर्ल्ड कप विजेत्यांना अक्षरशः रडवले.भारतीय क्रिकेट संघासाठी ही घडामोड अत्यंत महत्त्वाच्या वेळी घडली आहे. भारतीय संघ शनिवारी सुरू होणाऱ्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेची तयारी करत आहे. चेन्नईमध्ये अफगाणिस्तान मालिका संपल्यानंतर, भारतीय संघ २६ जून आणि २८ जून रोजी बेलफास्ट येथे होणाऱ्या दोन ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी आयर्लंडला जाणार आहे..आयर्लंड मालिकेल वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण करण्याच्या तयारीत आहे. या मालिकेत पदार्पण झाल्यास, तो सचिन तेंडुलकरशी संबंधित एक जुना विक्रम मोडू शकतो. ही मालिका श्रेयस अय्यरच्या भारताचा ट्वेंटी-२० कर्णधार म्हणून कारकिर्दीची सुरुवात देखील करणार आहे. मात्र, शहरात झालेल्या एका क्रूर चाकू हल्ल्याच्या घटनेनंतर, गेल्या काही दिवसांत बेलफास्टमध्ये तीव्र नागरी अशांतता आणि स्थलांतरितांविरोधी हिंसक दंगली उसळल्या आहेत. या गोंधळामुळे मोठ्या प्रमाणावर व्यत्यय निर्माण झाला असून सार्वजनिक सुरक्षेबद्दलची चिंता वाढली आहे..क्रिकेट आयर्लंड सर्व उपलब्ध पर्यायांचा आढावा घेत आहे. सुरक्षेची चिंता कायम राहिल्यास सामने बेलफास्टहून डब्लिनला हलवण्याचा एक पर्याय विचाराधीन आहे. याबाबत बीसीसीआयकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. ही मालिका रद्द झाल्यास वैभवचे पदार्पण लांबणीवर पडू शकते.India squad for Ireland series: श्रेयस अय्यर ( कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्थी, रवी बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.