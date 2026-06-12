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Vaibhav Sooryavanshi: वैभवचे भारतीय संघाकडून पदार्पण लांबणीवर; आगामी दौरा संकटात, BCCI हाय अलर्टवर.. नेमकं काय घडलं?

Vaibhav Sooryavanshi India debut news today: भारतीय क्रिकेटमधील उदयोन्मुख तारा वैभव सूर्यवंशीच्या आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली असतानाच एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.
Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A

Vaibhav Sooryavanshi | India A vs Sri Lanka A

Sakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why Vaibhav Sooryavanshi's India debut could be delayed? युवा सुपरस्टार वैभव सूर्यवंशी, सध्या भारत अ संघाकडून मैदान गाजवतोय. भारताच्या आगामी आयर्लंड व इंग्लंड दौऱ्यासाठी वैभवची निवड झाली आहे आणि त्यामुळे सीनियर संघाकडून त्याच्या पदार्पणाची सर्वांना प्रतीक्षा आहे. पण, वैभवचे पदार्पण लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बेलफास्टमध्ये सुरू असलेल्या नागरी अशांततेमुळे भारताच्या आगामी आयर्लंड दौऱ्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे आणि त्यामुळे ही मालिका रद्द होण्याची चर्चा सुरू आहे.

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