IND vs WI 2nd T20I: ४१ चेंडूंत २०४ धावा! वेस्ट इंडिजने कहर केला ना भावा; एक, दोन, तीन नव्हे मोडले अनेक विक्रम, Shai Hopeचे पराक्रम...

IND vs WI 2nd T20I West Indies batting records: वेस्ट इंडिज २५० धावांचे लक्ष्य इतक्या सहजतेने गाठेल, असे कुणालाही वाटले नव्हते. पण, भारताविरुद्धच्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात एकूण ५०० हून अधिक धावा झाल्या आणि विंडीजने जीगरबाज खेळ करून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. वेस्ट इंडिजसाठी लक्ष्याचा पाठलाग खराब सुरुवातीने झाला, कारण मयांक यादवने त्यांना तीन धक्के दिले. मात्र, कर्णधार शे होपने ( Shai Hope) भारत दौऱ्यावरील त्याचा फॉर्म कायम राखला आणि विंडीजला विक्रमी विजय मिळवून दिला..त्याला रोव्हमन पॉवेलची साथ मिळाली आणि वेस्ट इंडिजने पॉवरप्लेमध्ये ७२ धावांची मजल मारली. पॉवेल बाद झाल्यानंतर होप आणि शेरफाने रुदरफोर्ड यांनी सामन्याची सूत्रे हाती घेतली; त्यांनी अवघ्या ५४ चेंडूंत १२० धावांची भागीदारी करत भारताच्या हातातून सामना हिरावून घेतला. रुदरफोर्डने ३७ चेंडूंत ८४ धावा केल्या, तर होपने ४५ चेंडूंत धडाकेबाज शतक ठोकले. तो ६ चौकार व ९ षटकारांसह १०२ धावांवर नाबाद राहिला. रोमारिओ शेफर्डने १३ चेंडूंत ३४ धावांचे नाबाद योगदान दिले..IND vs WI 2nd T20I: वेस्ट इंडिजला आली लहर, केला कहर! भारताचे २५० धावांचे विक्रमी लक्ष्य सहज पार केले, शे होपचे नाबाद शतक.वन डे क्रिकेटमध्ये १५० धावा आणि ट्वेंटी-२०त शतकामध्ये सर्वात कमी दिवसांचा अनोखा विक्रम होपने नावावर केला. त्याने सहा दिवसांपूर्वी ३६१ धावांचा पाठलाग करताना भारताविरुद्धच्या वन डेत नबााद १६२ धावांची खेळी केली होती. त्याने रोहित शर्माच विक्रम मोडला. विंडीजच्या संघाने आज एकूण २० षटकार व २१ चौकार अशा २०४ धावा या केवळ चौकार-षटकारांनी मिळवल्या.Highest targets chased down in Men’s T20Is२५९ - दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, २०२३२५० - वेस्ट इंडिज वि. भारत, २०२६२४४ - ऑस्ट्रेलिया वि. न्यूझीलंड, २०१८२४४ - बल्गेरिया वि. जिब्राल्टर, २०२५२४३ - बल्गेरिया वि. सर्बिया, २०२२२३२ - वेस्ट इंडिज वि. दक्षिण आफ्रिका, २०१५.Successful chases of 250 or more in Men’s T20s२६७ - वॉशिंग्टन फ्रिडम वि. एमआय न्यू यॉर्क, २०२६२६५ - पंजाब किंग्स वि. दिल्ली कॅपिटल्स, २०२६२६२ - पंजाब किंग्स वि. कोलकाता नाइट रायडर्स, २०२४२५९ - दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, २०२३२५८ - ब्रिब्सन हिट वि. पर्थ स्कॉचर्स, २०२५२५३ - मिडलेसेक्स वि. सरे, २०२३.Men’s T20Is मध्ये दोन्ही संघांच्या मिळून सर्वाधिक धावा५१७ - दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, २००९५१० - भारत वि. वेस्ट इंडिज, २०२६४९९ - भारत वि. इंग्लंड, २०२६४९६ - भारत वि. न्यूझीलंड, २०२६४८९ - वेस्ट इंडिज वि. भारत, २०१६ट्वेंटी-२० त सर्वाधिक चौकार-षटकार८१ - दक्षिण आफ्रिक वि. वेस्ट इंडिज, २०२३ ( ४ -४६ व ६ - ३५)८० - गिब्राल्टर वि. बल्गेरिया, २०२५ ( ४- ३९ व ६-४१ )७९ - भारत वि. वेस्ट इंडिज, २०२६ ( ४-४६ व ६-३३).वेस्ट इंडिजसाठी ट्वेंटी-२० त वेगवान शतक ( चेंडू)३९ - जॉन्सन चार्ल्स वि. दक्षिण आफ्रिका, २०२३४५ - शे होप वि. भारत, २०२६४७ - ख्रिस गेल वि. इंग्लंड, २०१६४८ - एव्हिल लुईस वि. भारत, २०१६५० - ख्रिस गेल वि. दक्षिण आफ्रिका, २००७.IND vs WI 2nd T20I: W,W,W! ज्याने आस दाखवली, त्यानेच माती खाल्ली; Mayank Yadav च्या चूकीने मॅच गेल्यात जमा, नेमकं काय घडलं?.भारताविरुद्धच्या T20I सामन्यात संयुक्तपणे सर्वात जलद शतक झळकावण्याचा विक्रम आता शे होपच्या नावावर जमा झाला आहे. याआधी जेकब बेथेलनेही वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ दरम्यान ४५ चेंडूंत अशी कामगिरी केली होती.दोन 'पूर्ण सदस्य' (full-member) संघांमधील पुरुषांच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात एखाद्या संघाने २० किंवा त्याहून अधिक षटकार मारल्याच्या घटना आतापर्यंत १० वेळा घडल्या आहेत. वेस्ट इंडिज (आजच्या सामन्यासह) आणि भारत या दोन्ही संघांनी प्रत्येकी चार वेळा ही कामगिरी केली आहे, तर अफगाणिस्तान आणि इंग्लंडने प्रत्येकी एकदा असे केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.