WHO IS JINTIMANI KALITA?: कोण आहे जिंतिमणी कलिता? झिम्बाब्वेविरुद्ध भारताकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण, हरमनप्रीत कौरने दिली खास कॅप

WHO IS JINTIMANI KALITA?: भारत आणि झिम्बाब्वे महिला संघांमध्ये द्विपक्षीय मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील टी-२० मालिका भारतीय महिला संघाने ३-० ने जिंकली आहे. त्यानंतर शुक्रवार, २३ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिकेला सुरुवात झाली आहे. या मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा येथे खेळवला जात आहे. या सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यात भारतीय महिला संघाकडून जिंतिमणि कलिताने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं आहे..भारताची माजी कर्णधार हरमनप्रीत कौरने तिला पदार्पणाची कॅप दिली. कर्णधार स्मृती मानधनाने नाणेफेकीच्या वेळी जिंतिमणिने इंडिया ‘अ’ संघाकडून चांगली कामगिरी केल्याचं सांगितलं. टी-२० मालिकेसाठीही तिचा भारतीय संघात समावेश होता; मात्र, तिला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.भारतीय वेगवान गोलंदाज रेणुका सिंह ठाकूर दुखापतीमुळे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतून बाहेर झाली आहे. ती सध्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये ५० षटकांच्या क्रिकेटसाठी गोलंदाजीचा सराव करत आहे. त्यामुळे निवड समितीने तिच्या जागी जिंतिमणि कलिताचा संघात समावेश केला..कोण आहे जिंतिमणि कलिता?जिंतिमणि कलिता ही आसामची क्रिकेटपटू आहे. तिने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीची सुरुवात आसाममधून केली. राज्याच्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतर तिने फ्रँचायझी क्रिकेटमध्येही आपली ओळख निर्माण केली. महिला प्रीमियर लीगमध्ये खेळणारी ती आसामची पहिली महिला क्रिकेटपटू ठरली. खेळाडूंच्या लिलावात मुंबई इंडियन्सने तिला १० लाख रुपयांना संघात घेतलं होतं. मुंबई इंडियन्सकडून तिने दोन हंगामांत १३ सामने खेळले..IND vs NZ 1st T20I : भारत-न्यूझीलंड पहिला सामना Live कुठे पाहता येणार? किती वाजता मॅच सुरू होणार अन् Playing XI मध्ये कोण दिसणार? .यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये ती गुजरात जायंट्स संघात दाखल झाली. मात्र, तिला तिथे खेळण्याची संधी मिळाली नाही. जिंतिमणि इंडिया ‘अ’ संघाकडूनही खेळली आहे. ऑस्ट्रेलिया ‘अ’ आणि इंग्लंड ‘अ’ संघांविरुद्धच्या मालिकांमध्येही तिचा समावेश होता.आता झिम्बाब्वेविरुद्धच्या वनडे सामन्यातून जिंतिमणिला भारतीय वरिष्ठ संघाकडून पदार्पण करण्याची संधी मिळाली आहे. त्यामुळे या सामन्यात ती कशी कामगिरी करते, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.