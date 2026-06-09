FIFA World Cup Trophy:"१८ कॅरेट सोनं आणि ६ किलो वजन! फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीची किंमत किती? आकडा वाचलात का?"

FIFA World Cup Trophy Price: फिफा वर्ल्ड कप(FIFA World Cup) सुरू होण्यासाठी आता काहीच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. यंदाची स्पर्धा अत्यंत रोमांचक होणार आहे, कारण कोणताही एक संघ स्पष्टपणे विजयाचा प्रबळ दावेदार मानला जात नाही. गतविजेता अर्जेंटिना या स्पर्धेत उतरत आहे..तसेच फ्रान्स, इंग्लंड, स्पेन आणि पोर्तुगाल हे संघही यंदा मजबूत दावेदार मानले जात आहेत. जर्मनी आणि ब्राझीलसारख्या अनुभवी संघांना यावेळी प्रमुख दावेदार मानले जात नसले, तरी हे संघ विश्वचषक जिंकून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का देऊ शकतात. मात्र, ज्या फिफा वर्ल्ड कपसाठी जगभरातील संघ आमनेसामने येणार आहेत, त्या ट्रॉफीची किंमत किती आहे?.ज्याने इराकला FIFA World Cup पर्यंत पोहचवलं, त्यालाच अमेरिकेने विमानतळावर ७ तास रोखलं! फोटोग्राफर तर देशात नो-एन्ट्री.फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीची किंमत किती? फिफा वर्ल्ड कप २०२६ ची सुरुवात ११ जूनपासून होत आहे. या स्पर्धेसाठी जगभरातील संघ सज्ज झाले आहेत. मात्र, ज्या ट्रॉफीसाठी हे सर्व संघ लढणार आहेत, तिची किंमत तुम्हाला माहिती आहे का? विजेत्या संघासाठी या ट्रॉफीचे भावनिक मूल्य अनमोल असते. मात्र, तिची वास्तविक किंमत अंदाजे २,५०,००० अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे २ कोटी १३ लाख रुपये) इतकी आहे. गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे आणि या ट्रॉफीच्या निर्मितीसाठीही अत्यंत उत्कृष्ट कारागिरीची आवश्यकता असते. त्यामुळे जर या ट्रॉफीचा लिलाव झाला, तर तिची किंमत सहजपणे २० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त (सुमारे १७० कोटी रुपयांहून अधिक) जाऊ शकते..ट्रॉफी कशापासून बनते?ही ट्रॉफी ३७ सेंटीमीटर उंच असून १८ कॅरेट सोन्याची बनलेली आहे. तिचे वजन सुमारे ६.१ किलोग्रॅम आहे. ट्रॉफीच्या डिझाइनमध्ये दोन पुरुष पृथ्वीला उचलून धरताना दाखवले आहेत. हे डिझाइन फुटबॉल हा जगातील सर्वाधिक लोकप्रिय खेळ असल्याचे प्रतीक मानले जाते..विशेष म्हणजे ही ट्रॉफी पूर्णपणे भरीव सोन्याची नाही. ती आतून पोकळ आहे. जर ती पूर्णपणे सोन्याची बनवली असती, तर खेळाडूंना ती उचलणे अत्यंत कठीण झाले असते. ट्रॉफीच्या तळाशी मॅलाकाइट नावाच्या हिरव्या रंगाच्या अर्ध-मौल्यवान दगडांचे दोन थर जडवण्यात आले आहेत..फिफा विश्वचषक स्पर्धेची सुरुवात सर्वप्रथम १९३० मध्ये झाली होती. सध्याच्या ट्रॉफीची रचना इटालियन शिल्पकार सिल्व्हिओ गॅझानिगा यांनी केली होती. यापूर्वी वापरली जाणारी ज्युल रिमेट ट्रॉफी १९७० मध्ये मेक्सिको येथे ब्राझीलने तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकल्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी देण्यात आली होती. सध्याची ट्रॉफी सर्वप्रथम १९७४ मध्ये पश्चिम जर्मनीने जिंकली होती. त्या संघाचे नेतृत्व महान बचावपटू फ्रांझ बेकेनबॉवर यांनी केले होते..FIFA World Cup: पलंगाखालील खोक्यात लपवला होता विश्वकरंडक! 1950 फुटबॉल विश्वचषकातील थरारक सत्यकथा.मात्र, ज्या ट्रॉफीसाठी जगभरातील संघ लढतात, ती खरी ट्रॉफी विजेत्या संघाला कायमस्वरूपी दिली जात नाही, ही गोष्ट फार कमी लोकांना माहिती आहे. फिफा या मूळ ट्रॉफीचे अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत संरक्षण करते. अंतिम सामना संपल्यानंतर ती लगेचच झ्युरिख येथील फिफाच्या मुख्यालयात परत नेली जाते. त्याऐवजी, विजेत्या देशाला सोन्याचा मुलामा दिलेली कांस्य धातूची प्रतिकृती ट्रॉफी दिली जाते, जी ते आपल्या देशात घेऊन जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.