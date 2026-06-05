Sports: आखातातील युद्धाचा भारतातील क्रीडा साहित्य उद्योगावर परिणाम; कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ

नवी दिल्ली: आखातामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्वांनाच फटका बसत आहे. भारतातील क्रीडा उद्योगही त्यातून सुटलेला नाही. युद्धामुळे पेट्रोलियम आधारित उत्पादनांच्या पुरवठ्यामध्ये अडथळे निर्माण झाले असून, क्रीडा क्षेत्राच्या कंपन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत..भारताच्या क्रीडा पायाभूत उद्योगाचे मूल्य सुमारे २३ हजार कोटी आहे. ॲथलेटिक्स ट्रॅक प्रणाली, कृत्रिम क्रीडा टर्फ, पॉलियुरेथेनआधारित घटक आणि पीव्हीसी विनाइल क्रीडा फ्लोअरिंगसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. हे सर्व साहित्य पेट्रोकेमिकल आणि नैसर्गिक वायूच्या उपउत्पादनांपासून तयार होते..युद्धामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या किमती वाढल्याने या साहित्याची उपलब्धता कमी झाली असून त्यांची खरेदी अधिक महाग झाली आहे. युद्धाच्या परिस्थितीचा परिणाम लक्षणीय आहे. ॲथलेटिक्स ट्रॅक, कृत्रिम टर्फ आणि पीव्हीसी फ्लोअरिंगसाठी लागणारा मोठा कच्चा माल आम्ही आयात करतो. गेल्या काही महिन्यांत साहित्याच्या किमती सुमारे १५ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर डॉलरची किंमत वाढत असल्यामुळे खरेदी खर्चात आणखी १० टक्के वाढ झाली आहे, असे गॅलंट स्पोर्ट्स आणि इन्फ्राचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नासिर अली यांनी पीटीआयला सांगितले..हे साहित्य पेट्रोलियमआधारित असल्याने जागतिक वस्तू बाजारातील किमतीतील चढउतार आणि चलनवाढीचा त्यावर थेट परिणाम होतो, असे सांगून अली पुढे म्हणतात, अलीकडील महिन्यांत मंजूर किंवा सुरू असलेल्या प्रकल्पांना वाढलेल्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी दिलासा मिळणाऱ्या उपायांची गरज आहे..गॅलंट स्पोर्ट्स आणि इन्फ्रा कंपनीने अरुणाचल प्रदेशातील फिफा-प्रमाणित तवांग स्टेडियम उभारले आहे, हे भारतीय फुटबॉल संघाच्या उच्च उंचीवरील प्रशिक्षणासाठी वापरले जाते. याशिवाय कंपनी खेलो इंडिया योजनेअंतर्गत आणि इतर सरकारी क्रीडा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्येही सहभागी आहे..क्रीडा मंत्रालयातील एका सूत्राने सांगितले, की सरकारी करारांमध्ये आधीपासूनच फोर्स मॅज्युअर कलम असते. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितींमध्ये कंपन्यांना दरांमध्ये सुधारणा करण्याची परवानगी या कलमांतर्गत दिली जाते..अमेरिकेचा वाटा अधिकजागतिक स्तरावर क्रीडा साहित्य तयार करण्याचा उद्योग सुमारे १३२ अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्याचा असून, त्यातील सर्वाधिक ३० टक्क्यांहून वाटा उत्तर अमेरिकेकडे आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.