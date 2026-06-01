IPL

French Open 2026: चार वेळच्या चॅम्पियनला वाढदिवशीच धक्का! इगा स्विअतेकचा फ्रेंच ओपनमधून अनपेक्षित पॅकअप

Marta Kostyuk Stuns Iga Swiatek at French Open: फ्रेंच ओपन 2026 मध्ये चार वेळच्या विजेत्या इगा स्विअतेकला मार्ता कोस्तयुककडून धक्कादायक पराभव स्वीकारावा लागला. यंदा स्पर्धेला नवा महिला विजेता मिळणार हे निश्चित झाले आहे.
French Open 2026

French Open 2026

esakal

Varsha Balhe
Updated on

पॅरिस : चार वेळची फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅम विजेती इगा स्विअतेक हिला आपल्या वाढदिवशी (ता. ३१) पराभवाचा धक्का बसला. युक्रेनच्या मार्ता कोस्तयुक हिने इगा स्विअतेक हिच्यावर सरळ दोन सेटमध्ये मात करीत फ्रेंच ओपन या प्रतिष्ठेच्या ग्रँडस्लॅममध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

Loading content, please wait...
sports
women
tennis
players