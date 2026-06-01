French Open 2026: चार वेळच्या चॅम्पियनला वाढदिवशीच धक्का! इगा स्विअतेकचा फ्रेंच ओपनमधून अनपेक्षित पॅकअप

पॅरिस : चार वेळची फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रँडस्लॅम विजेती इगा स्विअतेक हिला आपल्या वाढदिवशी (ता. ३१) पराभवाचा धक्का बसला. युक्रेनच्या मार्ता कोस्तयुक हिने इगा स्विअतेक हिच्यावर सरळ दोन सेटमध्ये मात करीत फ्रेंच ओपन या प्रतिष्ठेच्या ग्रँडस्लॅममध्ये उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला..मार्ता कोस्तयुक हिने इगा स्विअतेक हिला ७-५, ६-१ असे सहज पराभूत केले. युक्रेनच्या टेनिसपटूने एक तास व ३९ मिनिटांमध्ये विजय मिळवला. मार्ता कोस्तयुक हिची क्ले कार्टवरील विजयी मालिका कायम राहिली. कोको गॉफ व इगा स्विअतेक या दोन खेळाडूंच्या पराभवानंतर आता पॅरिसमधील स्पर्धा जिंकणाऱ्या खेळाडूचे आव्हान बाकी नाही..मुंबई ओपन टेनिस: अंकिता रैनाची विजयी सलामी; आकांक्षा नित्तुरेवर मिळवला दणदणीत विजय.याचा अर्थ यंदा फ्रेंच ओपन या मानाच्या स्पर्धेला नवा विजेता मिळणार, हे निश्चित आहे. युक्रेनच्या मार्ता कोस्तयुक हिने पहिल्यांदाच फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. तिने क्ले कोर्टवर सलग १६ सामने जिंकताना शानदार प्रदर्शन केले आहे. तसेच फ्रेंच ओपन टेनिस स्पर्धेआधी तिने माद्रिदमधील स्पर्धा जिंकण्याची किमयाही करून दाखवली आहे. .१७ वर्षांनंतर उपांत्यपूर्व फेरीत रोमेनियाच्या सोराना सिरस्तीया हिने पात्रता फेरीमधून आलेल्या चीनच्या खेळाडूला ६-३, ७-६ असे पराभूत करीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. या वेळी तिने तब्बल १७ वर्षांनंतर फ्रेंच ओपन या स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. याआधी २००९ मध्ये तिने या स्पर्धेची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली होती..French Open 2026: २५ व्या ग्रँडस्लॅमसाठी नोवाक जोकोविचचा महासंघर्ष! २ तास ५१ मिनिटांच्या थरारात कसाबसा मिळवला विजय!.पहिल्या व दुसऱ्या उपांत्यपूर्व फेरीमधील फरक हा सध्याच्या युगातील सर्वोच्च ठरला. स्वितोलिनाची आगेकूच इलिना स्वितोलिना हिने महिला एकेरीमध्ये आगेकूच केली. सातव्या मानांकित इलिना स्वितोलिना हिने अकराव्या मानांकित बी. बेनसिच हिचा कडवा संघर्ष ४-६, ६-४, ६-० असा तीन सेटमध्ये मोडून काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.