Akshay SL: LIVE मॅचमध्ये अचानक छातीत कळ अन् कर्नाटकच्या माजी खेळाडूचा दुर्दैवी मृत्यू

Former Karnataka Cricketer Dies During League Match: बंगळुरूमधून क्रिकेट विश्वाला हादरवणारी बातमी समोर आली आहे. शनिवारी केएससीए श्री नासूर मेमोरियल शिल्ड एकदिवसीय लीग सामन्यादरम्यान हृदयविकाराचा झटका आल्याने कर्नाटकचा माजी क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक अक्षय एसएल यांचे निधन झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, ३९ वर्षीय अक्षय बोम्मासंद्रा येथे सुरू असलेल्या सामन्यात एसएलवायएस क्रिकेट क्लबकडून खेळत होता. भरत क्रिकेट क्लबविरुद्धच्या सामन्यात तो गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण करत असताना अचानक अस्वस्थ झाला. त्यानंतर त्याने सहकाऱ्यांना प्रकृतीबाबत माहिती दिली आणि मैदानाबाहेर जाऊन विश्रांती घेतली..असे सांगितले जात आहे की, काही वेळ आराम करण्यापूर्वी त्याने पाणी प्यायले आणि केळेही खाल्ले होते. मात्र काही वेळानंतर तो अचानक खाली कोसळला. मैदानावर उपस्थित खेळाडू आणि अधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली. त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..अक्षयने सामन्यात ४ षटके गोलंदाजी केली होती आणि त्यानंतर तो क्षेत्ररक्षणही करत होता. त्यामुळे त्याला आधीपासून कोणतीही गंभीर अडचण असल्याचे दिसून आले नव्हते. अक्षय एसएल हा कर्नाटकच्या क्रिकेट वर्तुळातील परिचित चेहरा होता. तो कर्नाटकच्या वयोगटातील संघांसोबतही जोडलेला होता आणि १९ वर्षांखालील संघाचा प्रशिक्षक म्हणूनही त्याने काम केले होते. त्याच्या अचानक निधनामुळे कर्नाटकच्या क्रिकेट विश्वात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..IPL म्हणजे बिझनेस, मनोरंजन... क्रिकेट नाहीच! काव्या मारनच्या संघातील सदस्याचा मोठा दावा; म्हणाला, इथे खेळाच्या विकासापेक्षा....माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि कर्नाटकचा माजी खेळाडू डोड्डा गणेश यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत दुःख व्यक्त केले. ते म्हणाले, “मी त्याला १९ वर्षांखालील संघापासून जवळून पाहिले आहे. त्याच्या निधनाची बातमी धक्कादायक आहे. दुःख व्यक्त करण्यासाठी माझ्याकडे शब्द नाहीत. २०११-१२ मध्ये कर्नाटककडून उत्कृष्ट कामगिरी करणारा एक मनमिळावू खेळाडू आज आपल्यात नाही. अक्षयच्या आत्म्यास शांती लाभो.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.