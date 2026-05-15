हार्दिक श्रेयस विसरा! रवी शास्त्रींनी टीम इंडियाच्या कॅप्टन्सीसाठी सुचवलं 'हे' नाव म्हणाला मला...

Ravi Shastri Picks Sanju Samson for Captaincy: भारतीय कर्णधारांच्या यशस्वी यादीमध्ये पाहिलं तर सूर्यकुमार यादवचं (Suryakumar Yadav) नाव देखील घेतलं जातं. सूर्याने नुकताच झालेला टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारताला विजेतेपद मिळवून दिलं. भारताला विश्वविजेता बनून जवळपास तीन महिने झाले आहेत. परंतु आता चिंता व्यक्त केली जात आहे ती म्हणजे सूर्याच्या फलंदाजीची. सूर्या सध्या फॉर्ममध्ये नाहीये. त्याच्या फलंदाजीतील घसरणीमुळे निवड समिती त्याच्या जागी आता दुसऱ्या खेळाडूला कर्णधारपद देण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्या देखील समोर आल्या आहेत. फलंदाजीत त्याचा फॉर्म आता चिंतेचा विषय बनत चालला आहे..आयपीएल २०२६ च्या स्पर्धेत देखील त्याची खेळी फारशी सुधारलेली दिसलेली नाही. भारतासाठी आता पुढील टी-२० कर्णधार कोण असायला हवा यावर भारताचे माजी खेळाडू आणि प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी भाष्य केलं आहे..Team India: सूर्यकुमार यादवचा गेम होणार अन् श्रेयस अय्यर भारतीय संघाचा कॅप्टन होणार?.पुढील टी-२० विश्वचषकाला अजून २ वर्षे बाकी असल्यामुळे संघ व्यवस्थापन अखेरीस नवीन कर्णधार निवडण्याचा विचार करू शकतं. विविध आयपीएल फ्रँचायझीकडून खेळताना मिळालेल्या अलीकडील यशामुळे आणि सातत्यपूर्ण फलंदाजीमुळे श्रेयस अय्यर हा प्रमुख दावेदारांपैकी एक म्हणून समोर आला आहे..भारताचे माजी मुख्य प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी मान्य केलं की सूर्यकुमार यादवच्या कर्णधारपदावर सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनमध्ये पुढील टी-२० कर्णधार बनण्याची क्षमता असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे. सलामीवीर म्हणून बढती मिळाल्यानंतर संजूला भारताच्या टी-२० संघात नियमित स्थान मिळू लागलं. मात्र टी-२० विश्वचषकाच्या तयारीदरम्यान त्याच्या फॉर्ममध्ये मोठी घसरण झाली होती आणि स्पर्धा सुरू होईपर्यंत त्याला संघात निश्चित स्थान मिळेल असं मानलं जात नव्हतं..मात्र स्पर्धा सुरू झाल्यानंतर त्याला संधी मिळाली आणि त्याने आपल्या उत्कृष्ट खेळीने सर्वांना प्रभावित केलं. त्याच्या शानदार कामगिरीच्या जोरावर तो 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' देखील ठरला. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या 'करो या मरो' सामन्यात त्याने नाबाद ९७ धावांची खेळी केली. त्यानंतर उपांत्य फेरीत इंग्लंडविरुद्ध ८९ धावा केल्या. अंतिम सामन्यातही त्याने पुन्हा ८९ धावा करत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली..पुढील टी-२० विश्वचषक २०२८ मध्ये होणार आहे. तोपर्यंत सूर्याचा फॉर्म कसा राहतो यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. भारत नवीन कर्णधाराच्या शोधात असू शकतो, असं रवी शास्त्री यांनी 'द आयसीसी रिव्ह्यू'मध्ये बोलताना सांगितलं..श्रेयस नाही तर 'हा' खेळाडू सांभाळणार? भारताच्या टी-२० संघाची धुरा, निवड समितीचा मोठा गेम प्लॅन, आगरकरांच्या मनांत नक्की काय?.पुढे बोलताना रवी शास्त्री म्हणाले की, "संजूने कर्णधार म्हणूनही स्वतःला सिद्ध केलं आहे. त्याने राजस्थानसाठी उत्कृष्ट नेतृत्व केलं आहे. तो सलामीला आल्यानंतर संघाला दमदार सुरुवात करून देतो. त्याची फलंदाजी अत्यंत आक्रमक आणि विध्वंसक आहे. त्यामुळे मला वाटतं की पुढील दोन-तीन वर्षांत संजूकडून आणखी मोठ्या खेळी पाहायला मिळतील. ही फक्त सुरुवात आहे." संजूवर जेव्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत होते, तेव्हा त्याने आपल्या खेळीनेच त्याची उत्तरं दिली आहेत.