Asian Games 2026: आशियाई स्पर्धेसाठी वैभव सूर्यवंशी संघात; सुर्यकुमार यादव नसेल कर्णधार, धक्कादायक रिपोर्ट

Asian Games 2026 Squad Selection Update: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 चा हंगाम हा वैभव सूर्यवंशीसाठी(VaibhavSuryavanshi) खूप चांगला ठरला आहे. जरी शुक्रवारी रात्री राजस्थान रॉयल्सचे(RR) आव्हान संपुष्टात आले असले, तरी या हंगामात आपल्या उत्कृष्ट फलंदाजीने 15 वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे..आयपीएल 2026 मध्ये त्याने अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रम मोडले आहेत. मात र आता वैभव सूर्यवंशीबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी त्याला संघात स्थान मिळू शकते, असे वृत्त असून या स्पर्धेत भारतीय संघाचा कर्णधार कोण असेल याबाबतही माहिती समोर आली आहे..IPL 2026: वैभव सूर्यवंशीची सर्व मेहनत वाया, सामना न खेळताच राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेबाहेर? GT विरुद्धच्या लढतीपूर्वी धक्कादायक अपडेट्स.19 सप्टेंबरपासून जपानमधील ऐची-नागोया येथे आशियाई क्रीडा स्पर्धा खेळली जाणार आहे. अमर उजाला या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार नाही. इतकेच नाही तर तो या स्पर्धेसाठी संघातही नसण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, आयपीएलमध्ये आपल्या फलंदाजीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेणारा 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आशियाई क्रीडा स्पर्धेत स्थान मिळवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. संभाव्य खेळाडूंच्या यादीत त्याला स्थान दिले जाणार असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे..संभाव्य खेळाडूंमध्ये टी-20 विश्वचषक विजेत्या संघातील अनेक क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे. यामध्ये सूर्यकुमार यादव आणि मोहम्मद सिराज यांना वगळण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंग आणि इशान किशन यांसारख्या क्रिकेटपटूंचा संभाव्य यादीत समावेश आहे. त्यामुळे जपानमध्ये भारतीय संघ नव्या कर्णधाराच्या नेतृत्वाखाली सुवर्णपदक राखण्यासाठी मैदानात उतरेल, असे मानले जात आहे. या यादीत श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत आणि यशस्वी जैस्वाल यांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. बीसीसीआय लवकरच या स्पर्धेसाठी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा करू शकते..संघात वैभव सूर्यवंशीला जागा मिळणार?भारतीय संघात वैभव सूर्यवंशीला स्थान देण्याची मागणी वाढत आहे. त्याने आयपीएल 2026 मधील आपल्या कामगिरीच्या जोरावर संघात स्थान मिळवण्यासाठी आपला दावा मजबूत केला आहे. मात्र आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वी भारतीय संघ जूनमध्ये आयर्लंडमध्ये 2 टी-20 सामने, जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध 5 टी-20 आणि 3 एकदिवसीय सामने, 23 जुलैपासून झिम्बाब्वेविरुद्ध 3 टी-20 सामने आणि ऑगस्टमध्ये श्रीलंकेत 2 कसोटी व 2 टी-20 सामने खेळणार आहे. त्यामुळे आशियाई क्रीडा स्पर्धेपूर्वीच्या या दौऱ्यांमध्येही भारतीय संघात त्याचे स्थान निश्चित होऊ शकते..संभाव्य खेळाडूंमध्ये असलेला सूर्यकुमार यादव आशियाई क्रीडा स्पर्धेला मुकणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. या संभाव्य खेळाडूंपैकी 15 सदस्यीय संघाची निवड केली जाईल. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली 2023 मध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या संघातील नऊ सदस्यांचाही संभाव्य यादीत समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये ऋतुराज गायकवाडचाही समावेश आहे. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघासोबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर नसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..Vaibhav Sooryavanshi: 'नवी सिक्स मशीन...', गेलची आपलाच वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडणाऱ्या वैभवसाठी स्पेशल पोस्ट; काय म्हणाला एकदा पाहाच.संभाव्य क्रिकेटपटूइशान किशन, वरुण चक्रवर्ती, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा, अनुकुल रॉय, अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल, आयुष बडोनी, ध्रुव जुरेल, हार्दिक पंड्या, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई, रिंकू सिंग, ऋतुराज गायकवाड, संजू सॅमसन, शाहबाज अहमद, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम, वॉशिंग्टन सुंदर, यशस्वी जैस्वाल आणि यश ठाकूर.