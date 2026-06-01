Viral Video: RCB च्या विजयानंतर विराट-अनुष्काचा भन्नाट डान्स; VIDEO पाहून चाहते झाले वेडे!

Virat and Anushka's Celebration Goes Viral: रविवारी अहमदाबादमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) संघाने आयपीएल २०२६ चे जेतेपद पटकावले. १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आरसीबीने २०२५ मध्ये पहिल्यांदा ट्रॉफी उंचावली होती आणि आता सलग २ जेतेपद त्यांनी आपल्या नावावर केले आहेत. चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. रविवारी झालेल्या सामन्यात बंगळुरू संघाने गुजरातविरुद्ध ५ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. विजयानंतर विराट कोहली आणि अनुष्का शर्मा यांचा एक डान्सचा व्हिडिओ सध्या इंटरनेटवर धुमाकूळ घालत आहे..सलग दुसऱ्यांदा ट्रॉफी उंचावताना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघ आनंद साजरा करताना दिसला. या सामन्यात संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहलीने ७५ धावांची नाबाद खेळी करत आरसीबी संघाला १५६ धावांचे लक्ष्य केवळ १८ षटकांत पूर्ण करून दिले..विजयानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या आयपीएल २०२६ जेतेपदाचा आनंद साजरा करताना विराट कोहली आणि पत्नी अनुष्का शर्मासोबतचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर खूप जास्त व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ आरसीबीने सोशल मीडियावर शेअर केला. .ज्यामध्ये विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, दिनेश कार्तिक आणि संघातील इतर सदस्यांसोबत आनंदाने डान्स करताना दिसत आहेत. हा व्हिडिओ काही क्षणांतच खूप जास्त व्हायरल झाला आहे. या सामन्यात विराट कोहलीने चांगली फलंदाजी करत नाबाद ७५ धावांची तुफानी खेळी केली. ही खेळी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या विजयासाठी खूप महत्त्वाची ठरली..IPL 2026 Final: विराटचा विजयी षटकार अन् अनुष्काचा जल्लोष...RCB ला जिंकवताच किंग कोहलीने बायकोला शोधून फ्लाईग किसही दिले; Video Viral.रविवारी झालेल्या सामन्यात रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात त्यांचा हा निर्णय योग्य ठरला. गोलंदाजी करायला आलेल्या बंगळुरूच्या गोलंदाजांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी करत गुजरात संघाला १५५ धावांवर थांबवले. लक्ष्याचा पाठलाग करायला आलेल्या बंगळुरू संघाने चांगली फलंदाजी केली आणि १८ व्या षटकातच हे लक्ष्य गाठत दुसरे जेतेपद जिंकले.