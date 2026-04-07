Arshdeep Singh Girlfriend: अर्शदीप सिंगची गर्लफ्रेंड आहे 'ही' अभिनेत्री? एका टॅटूमुळे समोर आलं मिस्ट्री गर्लचं रहस्य, Viral Post

Arshdeep Singh Dating Rumors: भारतीय क्रिकेटमधील वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग आपल्या खेळासोबतच वर्ल्ड कपच्यावेळी व्हायरल झालेल्या रील्समुळे चर्चेत होता. आताही तो पुन्हा चर्चेत विषय बनला आहे. पण यावेळी त्याच्या खेळामुळे नाही तर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे. सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या फोटोमुले फोटोमुळे त्याच्या रिलेशनशिपबाबत सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगली आहे..अर्शदीपने काही दिवसांपूर्वी आपल्या स्नॅपचॅट अकाउंटवर एक फोटो पोस्ट केला होता. ज्यामध्ये त्याने एका मुलीचा हात हातात घेतलेला दिसत होता. मात्र त्या मुलीचा चेहरा दिसत नसल्याने ही 'मिस्ट्री गर्ल' नक्की कोण आहे, याबद्दल चाहत्यांची उत्सुकता चांगलीच शिगेला पोहचली आहे. हा फोटो व्हायरल होताच नेटिझन्सनी तिची ओळख पटवण्यासाठी विविध तर्क-वितर्क मांडायला सुरुवात केली. आणि शेवटी एका छोट्या गोष्टीवरुन या गूढाचा उलगडा केला आहे. .काही पण... हा काय 'Peanuts in Coke' चा ट्रेंड? सोशल मीडियावर Viral Video.फोटो अर्शदीपच्या हातात असलेल्या मुलीच्या हातावरच्या खास टॅटूमुळे सोशल मीडियावरील युजर्सना त्याचा संबंध मिळाला आहे. या टॅटूची तुलना केल्यानंतर तो समीरन कौर हिच्या हातावरील टॅटूसारखाच असल्याचं दिसून आलं. यानंतर अनेकांनी अर्शदीपची रूमर्ड गर्लफ्रेंड समरीन कौर असल्याचा अंदाज व्यक्त केलाय..कोण आहे समीरन कौर ? समरीन कौर ही मॉडेल आणि अभिनेत्री असून ती मूळची जम्मू-काश्मीरची आहे. तिने पुण्यातील सिम्बायोसिस कॉलेजमधून शिक्षण पूर्ण केलं असून 2018 मध्ये ती फेमिना मिस इंडिया स्पर्धेची फायनलिस्ट होती. याशिवाय तिने अनेक म्युझिक व्हिडिओ आणि ओटीटी प्रोजेक्ट्समध्ये काम केलं आहे. तिची सोशल मीडियावरही मोठी फॅन फॉलोइंग आहे..Arshdeep Singh Viral Reel: "पाजी कदी हसही लिया करो!", 'जस्टिस फॉर सॅमसन'; वर्ल्ड कपनंतर अर्शदीपची गंभीर-सॅमसनसोबतची रील व्हायरल.या चर्चेला अधिक उधाण तेव्हा आले, जेव्हा समरीनने आयपीएल सामन्यात पंजाब किंग्सची जर्सी घातलेला आपला फोटो शेअर केला. त्यामुळे चाहत्यांनी या दोघांमध्ये काहीतरी वेगळं आणि खास नातं असल्याचं संकेत म्हणून हे पाहिलं.मात्र या साऱ्या चर्चांमध्ये लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या नात्याबाबत अजूनही दोघांनी काहीही स्पष्ट केलेलं नाही. ना अर्शदीपने यावर काही प्रतिक्रिया दिली आहे, ना समरीन कौर काही बोलली आहे. त्यामुळे आत्ताच्या घडीला हे सर्व फक्त सोशल मीडियावरील तर्क-वितर्क आणि चर्चाच मानल्या जात आहेत.