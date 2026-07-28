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Nashik Earthquake: नाशिकमध्ये सतत भूकंपाचे धक्के जाणवतात? प्रशासनाने दिल्या सुरक्षा आणि सतर्कतेच्या सूचना

Why are Earthquakes Happening in Nashik: नाशिकमध्ये वारंवार जाणवणाऱ्या भूकंपाच्या धक्क्यांमागील कारण, प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या सूचना आणि नागरिकांनी घ्यावयाची सुरक्षा काळजी जाणून घ्या.
Why Are Earthquake Tremors Being Felt Repeatedly in Nashik? Administration Issues Safety Advisory

Why Are Earthquake Tremors Being Felt Repeatedly in Nashik? Administration Issues Safety Advisory

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सकाळ वृत्तसेवा
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जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी व कळवण तालुक्यात भूकंपाचे काही सौम्य धक्के जाणवले. नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कले आहे.

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Earthquake at Nashik