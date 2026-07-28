Nashik Earthquake: नाशिकमध्ये सतत भूकंपाचे धक्के जाणवतात? प्रशासनाने दिल्या सुरक्षा आणि सतर्कतेच्या सूचना

जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, दिंडोरी व कळवण तालुक्यात भूकंपाचे काही सौम्य धक्के जाणवले. नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कले आहे..जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, की चारही तालुक्यांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले आहेत, त्यांचे तंत्र जाणून घेतले पाहिजे. नाशिकच्या पश्चिम भागात भूगर्भात काही मेगा आहेत, त्यांच्यावर सततच्या येणाऱ्या ताणामुळे असे धक्के जाणवू शकतात. त्यातच सुरगाणा व इतर तालुक्यात अलीकडेच मुसळधार पाऊस झाला. ते पाणी जमिनीखाली झिरपले असून, त्याचा दाव तयार झाला. त्यामुळे दबाव वाढून परिणामी कंप झाला असावा. एखाद्या मर्यादित परिसरात ठराविक कालावधीत वारंवार लहान-मोठ्या भूकंपाच्या घटना नोंदविल्या जाऊ शकतात. अशा घटनांत एकच स्पष्ट मुख्य भूकंप नसून भूकंपांची मालिका आढळल्यास त्याला शास्त्रीय भाषेत 'भूकंप-सगृह' असे संबोधले जात असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे..भूकंप-समूहामध्ये काही दिवस, आठवडे किंवा काहो वेळा अधिक काळ अशा घटना नोंदविल्या नाऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी वारंवार धक्के जाणवल्यास घाबरून न जाता सतर्क राहावे. अप्रमाणित माहिती व अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रसाद यांनी केले आहे.भूकंपाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रशासनातर्फे धोकादायक इमारतींच्या तपासणीचे निर्देश दिले आहेत. दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या क्षेत्रांवर विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचेही प्रसाद यांनी सांगितले..अशी घ्या काळजी - भूकंप सुरक्षा मार्गदर्शकघरामध्ये असतानामजबूत टेबल किंवा फर्निचरच्या आडोशाला जाऊन डोके व मान सुरक्षित ठेवावी. खिडक्या, काचा, कपाटे पडणाऱ्या जड वस्तूंपासून दूर राहावे..बाहेर मोकळ्या जागेतइमारती, विद्युत खांब व इतर धोकादायक संरचनांपासून सुरक्षित अंतर राखावे.अधिकृत माहितीला प्राधान्य द्याभूकंपाचे अचूक भाकीत शक्य नाही. अधिकृत यंत्रणांकडून देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.प्रशासन आणि संबंधित अधिकृत वैज्ञानिक यंत्रणांतर्फे दिल्या जाणाऱ्या माहितीला प्राधान्य द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.