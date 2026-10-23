BEST Bus Employees: बेस्ट कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार? बोनसबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार

मुंबई : काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला. ज्यामध्ये दिवाळीनिमित्त ११ लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना २ हजार ९ कोटी रुपयांचा बोनस दिला जाणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. या निर्णयामुळे लाखो रेल्वे कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार आहे. त्यानंतर आता बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसबाबत देखील लवकरच निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षी ३१ हजारांचा बोनस देण्यात आला होता. त्यानंतर यंदाही रेल्वे कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस मिळावा, यासाठी कर्मचारी संघटनांकडून पाठपुरावा सुरू आहे. यासाठी दिवाळी बोनस देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून निधी राखून ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे..Mumbai News: सीएसएमटी स्थानकावर छताचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, 2 प्रवासी जखमी .दरम्यान, बेस्टची आर्थिक परिस्थिती, कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि बोनससाठी निधीची उपलब्धता यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील बेस्ट कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी गोड होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे..Mumbai Pollutiuon: मंद वाऱ्यांमुळे प्रदूषण! नियंत्रणासाठी महापालिकेचा क्लायमेट अॅक्शन प्लॅन; विविध उपाययोजना सुरू .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.