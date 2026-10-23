IMD weather forecast 24 October : २४ ऑक्टोबरला देशातील हवामानात मोठा उलटफेर; गुलाबी थंडी वाढणार की पावसाची एन्ट्री? पाहा हवामानाचा नवा अंदाज!

दिवाळी तोंडावर आलेली असतानाच देशभरातील वातावरणात एकाच वेळी दोन परस्परविरोधी प्रवाह सक्रिय झाले आहेत. शनिवार, २४ ऑक्टोबर रोजी उत्तर आणि मध्य भारतात किमान तापमानात वेगाने घसरण होऊन रात्रीच्या गारव्यात वाढ होणार आहे, तर दुसरीकडे दक्षिण आणि पूर्व किनारपट्टीच्या भागात पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (IMD) वर्तवला आहे..वायव्य भारतात नवा ‘वेस्टर्न डिस्टर्बन्स’ (पश्चिमी विक्षोभ) दाखल होत असल्याने आणि समुद्रात कमी दाबाचे पट्टे सक्रिय असल्याने देशातील हवामानात मोठी उलथापालथ पाहायला मिळणार आहे..Maharashtra weather cyclone update : बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचा भडका; महाराष्ट्रात ऐन दिवाळीत पाऊस खोडा घालणार? हवामान विभागाचा मोठा इशारा!. पहाटे गारवा अन् दिवसा ऊन; उत्तर भारतातून थंडीची चाहूलहवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २४ ऑक्टोबरपासून सक्रिय होणाऱ्या पश्चिमी विक्षोभामुळे जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि हिमाचल प्रदेशातील उंचावरील भागात हलकी बर्फवृष्टी आणि पावसाची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम उत्तर भारतातील मैदानी प्रदेशावर होणार असून दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात किमान तापमान २० अंशांच्या खाली जाण्याचा अंदाज आहे. सकाळी हलके धुके आणि हवेत गारवा जाणवणार असला, तरी दुपारी मात्र निरभ्र आकाशासह कडक ऊन कायम राहील..Global internet security threat : इंटरनेट विश्वात मोठा भूकंप! गुगल, ॲमेझॉनसह OpenAI हाय अलर्टवर; जगभरातील अनेक वेबसाइट्स अचानक का बंद झाल्या?.महाराष्ट्रात उद्या हवा कशी राहील?; रात्री थंडी, दुपारी 'ऑक्टोबर हीट'चा चटकामहाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, राज्यात मान्सून पूर्णपणे परतल्याने बहुतांश जिल्ह्यांत कोरडे हवामान राहील. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पहाटे आणि रात्रीच्या वेळी हवेत हलका गारवा जाणवू लागला असून, गुलाबी थंडीची चाहूल लागली आहे. मात्र, कमाल आणि किमान तापमानातील तफावत वाढल्याने दुपारी उन्हाचा चटका सहन करावा लागेल. अरबी समुद्रातील बाष्पयुक्त वाऱ्यांमुळे कोकण आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील काही तुरळक भागांत दुपारनंतर अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..दक्षिणेतील राज्यांमध्ये पावसाचा इशारा; अनेक जिल्ह्यांत 'ऑरेंज अलर्ट'उत्तर भारतात थंडीची चाहूल लागत असताना, ईशान्य मोसमी वाऱ्यांच्या (Northeast Monsoon) प्रभावामुळे केरळ, तामिळनाडू आणि किनारपट्टीच्या कर्नाटकात मुसळधार पावसाचा इशारा कायम आहे. केरळमधील काही जिल्ह्यांमध्ये २४ ऑक्टोबरसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी करण्यात आला असून, विजांच्या कडकडाटासह जोरदार सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवासाचे नियोजन करणाऱ्या नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.