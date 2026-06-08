Farmer Loan Waiver : कर्जमाफी बँकाच्या वसुलीसाठी आहे का? त्रुटी दूर केल्या नाही तर पुन्हा आंदोलन करणार; बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा

Bacchu Kadu on Farmer Loan Waiver: शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे नेते बच्चू कडू यांनी पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेतील त्रुटींवर बोट ठेवले असून अधिवेशनात या त्रुटी दूर नाही झाल्या तर आंदोलनाची तयारी करणार असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की,विधवा आणि मतत खातेदार यांची सरसकट करावी, तसेच याआधीच्या कर्जमाफींमधे पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांचीही कर्ज माफी झाली पाहिजे..कर्जमाफी बॅंकांच्या वसुलीसाठी आहे का? बच्चू कडू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, २०१९ मध्ये महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील थकीत शेतकरी असतील किंवा ज्यांचे पुन्हा २१-२२ सालचे कर्ज थकीत असेल तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळावा, कारण सरकारने यांना फक्त ५० हजार दिले आहेत ते ही ओटीएस केले आहे. कर्ज जास्त आहे आणि लाभाची रक्कम कमी आहे त्यामुळे ही कर्जमाफी बॅंकांच्या वसुली साठी आहे असे लोकांना वाटत आहे. .आधीच्या पात्र शेतकऱ्यांना लाभ द्या२०१९ ते २०२५ या काळात कोरोना, दुष्काळ या मुळे देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट होती. देशासाठी देखील हा काळ आव्हानात्मक होता.त्यामुळे महात्मा फुले योजनेत ज्यांची कर्जमाफी झाली आणि ते पुन्हा थकीत असतील तर त्यांची कर्जमाफी करण्यात यावी अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना करणार असल्याचे बच्चू कडू म्हणाले. .प्रोत्साहन निधी १ लाख हवानियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना १ लाख रुपये प्रोत्साहन निधी द्यावी अशी आमची मागणी होती पण सरकारने केवळ ५० हजार दिले.मात्र त्यातही दोन वर्षांची अट घातली.पण यामुळे अर्धे शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार आहेत. प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्यांच्या मुळावर या अटी येत असतील त्या मागे घ्याव्यात. एक लाख प्रोत्सान निधी सोबत मुदद्लमध्ये देखील माफी दिली पाहिजे. .Maharashtra Shetkari Karjmukti Yojana 2026: शेतकरी कर्जमाफीच्या GR मध्ये काय? फायदा-तोटा कुणाचा? सोप्या शब्दात गणित समजून घ्या....विधवा,दिव्यांग शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी कराविधवा महिला आहेत, ज्या खातेदारांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यांचे वारसदार पैसे भरू शकत नाहीत अशा आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांचीही सरसकट कर्जमाफी केली पाहिजे. शिवाजी महाराज, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांचे पैसे अजून पैसे बॅंकेत जमा झालेले नाहीत. त्यांनाही लाभ मिळाला पाहिजे. .अर्थसंकल्पात २५ हजार कोंटी तरतूद कराबच्चू कडू पुढे बोलताना म्हणाले की, १९९६ पासून ते २०२६ पर्यंत सगळ्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेतली तर शेतकरी कर्जमाफीसाठी एका जिल्ह्यासाठी २ हजार कोटींची गरज आहे. म संपूर्ण कर्जमाफीसाठी ६० ते ७० हजार कोटींची गरज आहे, सरकारने मनावर घेतले पाहिजे, दरवर्षी अर्थसंकल्पात २५ हजार कोंटीची तरतूद केली पाहिजे. सगळ्यांचे सातबारे ३ टप्प्यांत कोरे केले पाहिजेत. .शेतकऱ्यांचा बोझा मोठा नाहीआठव्या वेतना आयोगात १ लाख कोटींचा बोझा सरकारवर पडणार आहे, तर ४ ते ५ कोटी शेतकऱ्यांसाठी ७५ हजार कोटी ही मोठी रक्कम नाही असे बच्चू कडू म्हणाले. कर्जमाफी योजनेतील शर्थी आणि अटी आधीच्याच आहेत, त्यात काहीच फरक नाही असेही त्यांनी सांगितले. .Farmer Loan Waiver: कर्जमाफीवर शिक्कामोर्तब! ५५ लाख शेतकऱ्यांना ३६,५८५ कोटींचा मिळणार लाभ; मात्र काय आहेत योजनेचे प्रमुख निकष-अटी....तर आंदोलन करणारबच्चू कडू म्हणाले की या संदर्भात आम्ही सरकारशी चर्चा करणार आहोत.अधिवेशनात प्रश्न सुटला नाही तर आंदोलनाची तारीख निश्चित केली जाईल. सत्तेत असलो तरी शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करणार आहे, आमच्या हातात शिवसेनेचा झेंडा असला तरी आमच्या डोक्यातून मजूर, शेतकरी आणि दिव्यांग कधी जाणार नाही,असेही बच्चू कडूंनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.