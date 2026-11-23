राज्यात भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाची (FDA) धडक मोहीम सुरू असतानाच, आता नमुना तपासणीचे अहवाल अत्यंत जलदगतीने मिळणार आहेत. प्रयोगशाळांची क्षमता वाढवल्यामुळे पूर्वी ३० दिवस ते सहा महिने लागणारा कालावधी आता २० दिवसांवर आला असून, येत्या महिन्याभरात तो १४ दिवसांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती ‘एफडीए’चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी रविवारी दिली..आधुनिक उपकरणे अन् मनुष्यबळाची जोड पुण्यातील फर्ग्युसन महाविद्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमादरम्यान तुकाराम मुंढे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. या वेळी ते म्हणाले की, तपासणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आधुनिक उपकरणे, सुविधा आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले आहे. .COP31 Climate Summit Collapse Turkey : तुर्कीयेमधील संयुक्त राष्ट्रांची 'कॉप ३१' हवामान परिषद फिस्कटली! जीवाश्म इंधनांच्या मुद्द्यावरून मोठे मतभेद, मुख्य कराराविनाच चर्चा संपली.मोशी येथील ‘एफडीए’ची प्रयोगशाळा अद्याप सुरू झालेली नसल्याने पुण्यातील नमुने सध्या कॅम्प परिसरातील राज्य आरोग्य प्रयोगशाळेत पाठवले जातात. पुण्यातील नमुन्यांची तपासणी लवकर व्हावी, यासाठी मुंढे यांनी स्वतः आरोग्य विभागाच्या या प्रयोगशाळेची पाहणी केली..Samsung Securities Data Breach : मोठा सायबर धक्का! सॅमसंग सिक्युरिटीजचा डेटा लीक; ८,२४१ ग्राहकांचे खाते क्रमांक, पत्ते आणि लायसन्सची माहिती उघड.जिममधील प्रोटीन पावडर आणि परवाने रद्द करण्याचा इशारा भेसळखोरांवर कडक कारवाईचे संकेत देताना तुकाराम मुंढे यांनी दोन महत्त्वाचे इशारे दिले आहेत:थेट परवाना रद्द: कारवाई करूनही नियमभंग सुरूच राहिल्यास संबंधित व्यावसायिक आणि आस्थापनांचे परवाने केवळ निलंबित न करता कायमस्वरूपी रद्द केले जातील.जिममधील प्रोटीन पावडरवर रडार: अनेक जिममध्ये प्रशिक्षक आणि कर्मचारी तरुणांना स्नायू वाढवण्याचे आमिष दाखवून प्रोटीन पावडरची विक्री करतात. मात्र, कोणतेही वैद्यकीय फायदे असल्याचे दावे करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. विक्रेत्याकडे परवाना असला, तरी चुकीचे किंवा दिशाभूल करणारे पदार्थ विकल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.