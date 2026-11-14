महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Farmers: दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा, ई- फेरफार पीक पाहणीला मुदतवाढ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

E-Peek Pahani Deadline Extended: राज्य सरकारने ई-पीक पाहणी आणि ई-फेरफार प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
E-Peek Pahani Deadline Extended

E-Peek Pahani Deadline Extended

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

ऐन दुष्काळात फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी ई- फेरफार पीक पाहणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली असून, यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Farmer
Mumbai
state government
Maharashtra Government
farmer benefits in Maharashtra