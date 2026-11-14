Maharashtra Farmers: दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा, ई- फेरफार पीक पाहणीला मुदतवाढ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

ऐन दुष्काळात फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी ई- फेरफार पीक पाहणीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली असून, यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांनी शेतातील पिकांची अचूक नोंद ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये करणे गरजेचे आहे. या नोंदणीमुळे सरकारच्या कृषीविषयक योजनांचा लाभ, अनुदान तसेच इतर शासकीय सवलती मिळवताना मदत होते. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची अचूक नोंद करून घेणे महत्त्वाचे आहे. .'टोरंट' प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा, ६०० एकर वनक्षेत्र बाधित होणार; जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु.मात्र, ई-पीक पाहणीची नोंदणी करताना अनेक शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. अशा समस्यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली नव्हती..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! रविवारी लोकलचा जम्बो ब्लॉक; मध्य, हार्बरसह ट्रान्सहार्बर सेवेवर परिणाम.दरम्यान, आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ई-पीक पाहणीसाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या मुदतवाढीमुळे तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आपली पीक नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी जास्तीचा वेळ मिळणार आहे. ज्यामुळे पीक नोंदणी न झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.