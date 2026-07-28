MPSC Exam: 'एमपीएससी'चं चाललंय काय? अपात्र उमेदवारांमुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय; माहिती व जनसंपर्क विभागाची भरती प्रक्रिया कासवगतीने

MPSC DGIPR 2022 recruitment recommendations remain pending despite provisional merit list: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) एकीकडे भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी ऑनलाइन परीक्षांची घोषणा करत असताना, दुसरीकडे 2022 मधील माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या भरती प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. 2025 मध्ये ऑनलाइन परीक्षा पार पडल्यानंतर जून-जुलै 2026 मध्ये मुलाखती घेण्यात आल्या. मुलाखतीनंतर तात्पुरती गुणवत्ता यादी (Provisional Merit List) जाहीर करण्यात आली असली, तरी अद्याप शिफारस (Recommendation) प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या भूमिकेमुळे पात्र उमेदवारांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून, मुलाखतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणामुळे पात्र उमेदवारांना विलंबाचा फटका बसत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 2022 मध्ये माहिती व जनसंपर्क विभागातील वर्ग-1 व वर्ग-2 पदांसाठी तीन जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यामध्ये जाहिरात क्रमांक 129 (उपसंचालक, माहिती), जाहिरात क्रमांक 130 (वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, माहिती) आणि जाहिरात क्रमांक 131 (सहाय्यक संचालक, माहिती) यांचा समावेश आहे..कॅबिनेटमध्ये मोदी इन्स्टाग्रामवर लक्ष द्यायला सांगतात, राजीनाम्यानंतर प्रधानांचं स्वागत; हेच का पेपरफुटीवर गांभीर्य? गोगोईंचा सवाल.तिन्ही जाहिरातींसाठी मुलाखतीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, जाहिरात क्रमांक 129 अंतर्गत उपसंचालक पदासाठी शिफारसी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. संबंधित उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, जाहिरात क्रमांक 130 आणि 131 मधील पात्र उमेदवारांच्या शिफारसी अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संबंधित उमेदवारांमध्ये संभ्रम व अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.नोव्हेंबर 2022 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींची भरती प्रक्रिया जुलै 2026 पर्यंतही पूर्ण होत नसल्याने आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. भरती प्रक्रिया गतिमान करण्याची घोषणा केली जात असताना प्रत्यक्षात मात्र प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडत असल्याची भावना उमेदवारांमध्ये व्यक्त होत आहे..दरम्यान, मुलाखतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांशी संबंधित प्रकरणांमुळे भरती प्रक्रियेला विलंब होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना विनाकारण प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे उमेदवारांचे म्हणणे आहे.यापूर्वीही जाहिरात क्रमांक 129 (उपसंचालक, माहिती) संदर्भातील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असतानाही आयोगाने पात्र उमेदवारांच्या शिफारसी जाहीर करून नियुक्ती प्रक्रिया पुढे नेली होती. त्याच धर्तीवर जाहिरात क्रमांक 130 व 131 मधील पात्र उमेदवारांच्या शिफारसी तातडीने जाहीर करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, न्यायालयीन कारणामुळे पात्र उमेदवारांवर अन्याय का? अशी मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे. अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला तर त्याविरुद्ध देखील अपात्र उमेदवार उच्च न्यायालयात जातील. जर अपात्र उमेदवाराला पात्र केलं तर पात्र उमेदवार त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पात्र उमेदवाराने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ही न्यायालयीन प्रक्रिया चालूच राहील जे पात्र उमेदवार आहेत त्यांची शिफारस तातडीने करावी अशी मागणी पात्र उमेदवारांकडून केली जात आहे..Bank Holidays: ग्राहकांनो, लक्ष द्या! ऑगस्टमध्ये अर्धा महिना बँकांना सुट्ट्या; RBI ने जाहीर केलेल्या 'या' तारखा नीट लक्षात ठेवा.2022 च्या मूळ जाहिरातीनुसार शिफारसीएमपीएससी नुकत्याच गट-क सेवा संयुक्त परीक्षा 2025 पद संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याचं जाहीर केला आहे. दुसरीकडे एमपीएससी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या भरती प्रक्रियेमध्ये जागा कमी केल्या आहेत. त्यामुळे जागा कमी न करता 2022 च्या मूळ जाहिरातीनुसार शिफारसी काढण्यात यावे, अशी मागणी उमेदवाराकडून केली जाते. विशेष म्हणजे माहिती व जनसंपर्क विभागामध्ये प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. तरी देखील जागा का कमी केल्या हा प्रश्न निर्माण होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.