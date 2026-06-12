MSRTC: सवलतीत एसटीने प्रवास करता? १ ऑगस्टपासून हा नियम माहिती नसेल तर फटका बसू शकतो

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) बसेमध्ये भाडे सवलतीचा फायदा घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी १ ऑगस्टपासून ‘नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (एनसीएमसी) अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या नियमाची अंमलबजावणी प्रथम महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ‘अमृत ज्येष्ठ नागरिक’ या श्रेणीतील प्रवाशांवर होईल. नंतर हा नियम टप्प्याटप्प्याने इतर सवलत श्रेणींमध्येही विस्तारित करण्यात येईल..सवलतींचा गैरवापर रोखण्यासाठी डिजिटल उपायया निर्णयाची घोषणा करताना राज्य परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, विविध सवलत योजना सुरळीत आणि पारदर्शक पद्धतीने राबवणे हा मुख्य उद्देश आहे. सध्या महामंडळ विद्यार्थी, दिव्यांग, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि पुरस्कार विजेते अशा सुमारे ३५ वेगवेगळ्या श्रेणींतील प्रवाशांना भाडे सवलत प्रदान करत आहे.यापूर्वी बनावट ओळखपत्रे आणि कागदपत्रांचा वापर करून सवलतीचा दुरुपयोग होत असल्याचे प्रकार समोर आले होते. त्यामुळे सुरक्षित आणि डिजिटल पडताळणी व्यवस्थेची आवश्यकता भासली. एनसीएमसी कार्डाद्वारे आता ही प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि पारदर्शक होणार आहे..नोंदणी आणि सक्रिय कार्डांची संख्यामहाराष्ट्रात आतापर्यंत ५१ लाखांपेक्षा अधिक प्रवाशांनी एनसीएमसी कार्डासाठी नोंदणी पूर्ण केली आहे. यातील सुमारे २५ लाख कार्डे सक्रिय (अॅक्टिव्हेट) झाली आहेत. या उपक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी महामंडळाने ४,००० हून अधिक अधिकृत एजंट्सची नियुक्ती केली आहे.प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, निर्धारित शुल्कापेक्षा जास्त पैसे घेणाऱ्या कोणत्याही वितरण केंद्रांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि अशा एजंट्सचे परवाने रद्द करण्यात येतील..२०४७ पर्यंत एसटी बसेस १०० टक्के ईव्ही करणार, चार्जिग स्टेशन उभारण्याच्या कामाला गती देण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश.विविध श्रेणींसाठी वेगवेगळे नियमविद्यार्थ्यांना त्यांच्या ‘सारल’ ओळख क्रमांकाशी जोडलेली कार्डे उपलब्ध होतील. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आधार कार्डशी लिंक केलेली कार्डे मिळतील. दिव्यांग व्यक्तींसाठी ‘युनिक डिसॅबिलिटी आयडी’ (यूडीआयडी) शी संलग्न कार्डे दिली जातील. तर मान्यताप्राप्त पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक आणि राज्य पुरस्कार विजेत्यांना संबंधित विभागीय कार्यालये किंवा नियुक्त डेपोमधून ही कार्डे मिळतील..कार्ड मिळवणे आणि रिचार्जप्रवासी बस स्थानकांवर १९९ रुपये भरून हे कार्ड सहज मिळू शकते. कार्डची मुदत संपल्यास नवीन कार्ड (रिप्लेसमेंट) घेण्यासाठी १४९ रुपये शुल्क आकारले जाईल. कार्डमध्ये किमान १०० रुपयांची शिल्लक ठेवणे बंधनकारक आहे.कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी ईटीआयएम मशीन्स, महामंडळाचे अधिकृत संकेतस्थळ, मोबाईल अॅप्लिकेशन किंवा अधिकृत एजंट्स यांचा वापर करता येईल..प्रवाशांसाठी महत्त्वाचेया नव्या व्यवस्थेमुळे सवलतींचा लाभ घेणारे प्रवासी आता डिजिटल पद्धतीने ओळखीचे प्रमाणीकरण करतील. यामुळे बनावट सवलती रोखल्या जातील आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळेल. महामंडळाने प्रवाशांना वेळेवर नोंदणी पूर्ण करण्याचे आणि कार्ड सक्रिय करण्याचे आवाहन केले आहे..MSRTC Student Pass : एसटीचा मोठा निर्णय ! कागदी पास बंद, आता विद्यार्थ्यांचा बस प्रवास होणार डिजिटल; NCMC स्मार्ट कार्डमुळे मिळणार 'हे' फायदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.