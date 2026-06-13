प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार; सोमवारपासून कामगार संघटनेचे घंटानाद आंदोलन, २९ जूनपासून बेमुदत धरणे...

नागपूर : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आर्थिक मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार १५ जूनपासून तीन टप्प्यांत निदर्शन होतील, तर २९ जूनपासून राज्यभर बेमुदत धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा भडका उडण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी मुंबईत पार पडलेल्या बहुसंख्य एसटी कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. .आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, २९ जूनपासून राज्यातील मध्यवर्ती कार्यालय, सर्व विभागीय कार्यालये आणि मध्यवर्ती कार्यशाळांच्या ठिकाणी बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याची माहिती कृती समितीचे संयोजक श्रीरंग बरगे आणि अजय हट्टेवार यांनी दिली आहे..RTO Employee Strike : आरटीओ कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलनाचे अस्त्र; 'या' तारखेपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाचा निर्णय, कारण काय?.कृती समितीने शासनाकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन आणि ५८ टक्के महागाई भत्ता लागू करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. याशिवाय २०१६ पासून वार्षिक वेतनवाढीचा दर पुन्हा ३ टक्के करणे, २०१८ पासूनची महागाई भत्त्याची थकबाकी देणे आणि एसटी महामंडळासाठी स्वतंत्र बजेटची तरतूद करणे या प्रमुख मागण्यांचा यात समावेश आहे. तसेच कंत्राटी भरती बंद करणे, खासगीकरणाला विरोध आणि भाडेतत्त्वावरील गाड्यांऐवजी स्वमालकीच्या ई-बसेस घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..Nagpur News: खत विक्रेत्यांची दीड कोटींची उलाढाल ठप्प; १,२०० खत विक्रेते संपावर ; ८ हजार कामगारांना फटका.आंदोलनाचे टप्पे१५ जून : सर्व आगार व कार्यालयांत घंटानाद व महाआरती आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणे.२२ जून : राज्यातील प्रत्येक युनिटसमोर द्वार सभेचे आयोजन.२९ जूनपासून : मुंबईसह राज्यभरात बेमुदत धरणे आंदोलन. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.