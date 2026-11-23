देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईतील प्रदूषणाचा प्रश्न आता गंभीर बनला आहे. समुद्रकिनारी वसलेले शहर असूनही मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षाही खराब होत असल्याचे निरीक्षण बॉम्बे हायकोर्टाने नोंदवले आहे. यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. .मुंबई महानगर क्षेत्रातील प्रदूषणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने रस्त्यांवरील धुळीचा प्रश्न गंभीर असल्याचंही न्यायालयानं म्हटले आहे. महामार्गांच्या कडेला असलेल्या कच्च्या भागातून वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात धूळ उडते. यावर उपाय म्हणून रस्त्यांच्या कडा पक्क्या करणे, दर आठवड्याला रस्ते धुणे आणि धूळ उडणाऱ्या ठिकाणी अवजड वाहनांची पार्किंग रोखण्याच्या सूचना न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत..Premium|Mumbai Air Pollution : दिवाळीनंतर मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता खालावली; अनेक भागांत एक्यूआय ४०० पार.फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावरही न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास वर्षभर बंदी घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियम पाळले नाहीत, तर मुंबई गॅस चेंबर बनेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. उत्सव आयोजकांना ध्वनिमर्यादा पाळणे, डेसिबल मीटर बसवणे आणि कार्यक्रमांच्या परवानग्या सार्वजनिक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..मुंबईतील बांधकामांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाचीही न्यायालयाने दखल घेतली. निवासी भागात दिवसा आवाजाची मर्यादा ५५ डेसिबल असताना काही ठिकाणी १०० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. नियम पाळण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय संबंधित बांधकामे सुरू ठेवू नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सण आणि मिरवणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या तीव्र लेझर लाइटवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत..Premium|Mumbai Air Pollution : विकासाच्या ढिगाऱ्याखाली निसर्ग, आरोग्याचा बळी.दरम्यान, नोव्हेंबर २०२३ मध्येही न्यायालयाने मुंबईतील प्रदूषणावर चिंता व्यक्त केली होती. ‘दिल्लीसारखे होऊ नका, मुंबईकरच राहा,’ असा संदेश न्यायालयाने दिला होता. आता दर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात प्रदूषणाच्या प्रकरणांचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यामुळे या आदेशांची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.