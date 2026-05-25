Shaktipeeth Highway: शक्तिपीठ महामार्ग : तहसीलदार देणार बिगरशेतीची माहिती, १५ दिवसात जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल

Inquiry Ordered into Non-Agricultural Permissions: शक्तिपीठ महामार्गाच्या बदललेल्या मार्गामुळे सोलापूर जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमध्ये दिलेल्या बिगरशेती व विकसन परवानग्यांची चौकशी सुरू झाली आहे.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या बाधित गटात १ एप्रिल ते ५ मे या कालावधीत अकृषिक / विकसन / सनद परवानगी दिलेल्या प्रकरणांची माहिती तहसीलदार उद्या (सोमवार, ता. २५) देणार आहेत. या प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्तिकयन एस. यांनी समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती या प्रकरणांची पडताळणी करणार आहे. या पडताळणीचा अहवाल समितीच्या वतीने १५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे.

