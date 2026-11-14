माझा भाऊ गेला, त्यानंतर विलिनीकरणाच्या चर्चेला फुल स्टॉप; सुप्रिया सुळे स्पष्टच बोलल्या

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलिनीकरणाच्या चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. यावर शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकार परिषदेत प्रतिक्रिया दिलीय. 'माझा भाऊ होता तोपर्यंत विलिनीकरणाच्या चर्चा सुरू होत्या. त्यासाठी तारीखही ठरली होती. मात्र ज्या दिवशी भाऊ गेला त्याच दिवशी विलिनीकरणाच्या चर्चांना फुल स्टॉप लागला,' असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. माझा भाऊ गेल्यानंतर आमच्याकडून या विषयावर एकही विधान करण्यात आलेलं नाही. आमचे प्रवक्तेही यावर बोललेले नाहीत, असं त्यांनी स्पष्ट केलं..पत्रकारांशी बोलताना सुप्रिया सुळे यांनी राजकीय चर्चांवरही प्रतिक्रिया दिली. कोण येणार आणि कोण जाणार याबाबत विचारलं असता 'साहेबांच्या पीएंना विचारा त्यांना कोण कशासाठी भेटलंय' असं त्या म्हणाल्या. तसंच ही कोणतीही तातडीने बोलावलेली पत्रकार परिषद नाहीय. मी सहज फिरायला जात असते. त्यावेळी काही पत्रकार भेटले म्हणून त्यांच्याशी बोलण्यासाठी आले, असं त्यांनी स्पष्ट केलं..बड्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या मुलाचा गोळीबार, दोन सख्खे भाऊ गंभीर जखमी; घटनेनं खळबळ.राजकीय घडामोडींवर दररोज वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जातात. मात्र आमचं राजकारण संविधानाच्या चौकटीत राहूनच सुरू आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. यापुढेही विलिनीकरणाच्या विषयावर वारंवार प्रश्न विचारू नका. घाई करू नका अशी हात जोडून विनंती त्यांनी पत्रकारांना केली..देशासमोर सध्या महागाईचं मोठं संकट आणि अनेक आव्हानं आहेत. अमेरिकेत झालेल्या बदलांचे परिणामही भारतावर होऊ शकतात. केंद्र सरकारकडून मोठी विधेयकं आणली जात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्ष सहभागी आहेत. धोरणं ठरवण्याचं काम सुरू असताना त्याबाबत प्रश्न विचारले जात असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं..दरम्यान अजित पवार गटाकडून विलिनीकरणाबाबत जी विधानं केली जात आहेत त्यावर आम्ही बोलणार नाही, असं सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केलं. भावासोबत आमचं नातं होतं आणि ते कायम अबाधित राहील. त्यांच्यासोबत जाण्याचं ठरलं होतं. मात्र आता भाऊच राहिला नाही, असं भावनिक विधानही त्यांनी केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.