Tukaram Mundhe Birthday: तुकाराम मुंढेंचा जन्मदिवस! शेतकरी पुत्र ते आयएएसपर्यंतचा प्रवास; प्रामाणिकपणा आणि शिस्तीची कहाणी

IAS Tukaram Mundhe : महाराष्ट्रातील सर्वाधिक चर्चेत राहिलेल्या आणि कठोर प्रशासनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांमध्ये तुकाराम हरिभाऊ मुंढे यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते. महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले मुंढे हे प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष आणि तडजोड न करणारे अधिकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांचा आज जन्मदिवस आहे. शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या या अधिकाऱ्याने संघर्षमय बालपणातून देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेत स्थान मिळवत अनेकांसाठी प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे..बीड जिल्ह्यातील ताडसोना गावात जन्मतुकाराम मुंढे यांचा जन्म ३ जून १९७५ रोजी बीड जिल्ह्यातील ताडसोना या छोट्याशा गावात झाला. त्यांचे वडील हरिभाऊ मुंढे हे अल्पभूधारक शेतकरी होते, तर आई आसराबाई मुंढे यांनी प्रतिकूल परिस्थितीत कुटुंबाचा सांभाळ केला. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने लहानपणापासूनच तुकाराम मुंढे यांनी शेतीची कामे करत शिक्षण घेतले. शाळेत जाण्यापूर्वी आणि शाळेतून परतल्यानंतर ते शेतात काम करत असत..जिल्हा परिषद शाळेतून शिक्षणाची सुरुवातमुंढे यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत झाले. ग्रामीण भागातील मर्यादित सुविधांमध्ये त्यांनी शिक्षण घेतले. दहावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी ते औरंगाबाद येथे गेले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून पदवी आणि राज्यशास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. अभ्यासात हुशार असलेल्या मुंढे यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू ठेवली आणि २००४ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यांनी देशात २० वा क्रमांक मिळवत आयएएस सेवेत प्रवेश मिळवला..कौटुंबिक पार्श्वभूमीतुकाराम मुंढे यांचे कुटुंब शिक्षणाला महत्त्व देणारे आहे. त्यांचे बंधू अशोक मुंढे हे देखील प्रशासकीय सेवेत वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तुकाराम मुंढे यांची पत्नी अर्चना मुंढे असून त्यांना अगस्त्य आणि आशना ही दोन मुले आहेत. कुटुंबातील साधेपणा आणि ग्रामीण संस्कारांचा प्रभाव त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात आजही दिसून येतो..प्रशासकीय कारकिर्दीचा ठसा२००५ च्या महाराष्ट्र कॅडरचे आयएएस अधिकारी म्हणून सेवेत दाखल झाल्यानंतर मुंढे यांनी नांदेड, वाशीम, जालना, सोलापूर, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर, पुणे आदी ठिकाणी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. सहाय्यक जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, विविध विभागांचे सचिव अशा अनेक महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले आहे..Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली; २१ वर्षांत तब्बल २५ बदल्या, आता नवी जबाबदारी.सोलापूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी पाणी व्यवस्थापन आणि प्रशासनातील पारदर्शकतेसाठी विशेष काम केले. त्यांना २०१५-१६ चा राज्य शासनाचा ‘सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी’ पुरस्कारही मिळाला. त्याचबरोबर ‘वॉटरमॅन ऑफ महाराष्ट्र’ आणि प्रशासनातील उत्कृष्ट कार्यासाठी अनेक सन्मानांनी त्यांचा गौरव करण्यात आला..वारंवार बदल्या, तरीही तडजोड नाहीतुकाराम मुंढे यांच्या कारकिर्दीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या झालेल्या वारंवार बदल्या. कठोर निर्णय, नियमांचे काटेकोर पालन आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील भूमिकेमुळे त्यांची अनेकदा बदली झाली. दोन दशकांच्या सेवेत त्यांना दोन डझनहून अधिक वेळा बदलीचा सामना करावा लागला. मात्र प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी प्रशासनातील शिस्त आणि पारदर्शकतेसाठी काम सुरूच ठेवले..FDA आयुक्त म्हणून धडक कारवाईसध्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले तुकाराम मुंढे अन्न भेसळ, बनावट औषधे आणि नियमभंग करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात कठोर कारवाई करत आहेत. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी राज्यभरात तपास आणि अंमलबजावणी मोहिमा राबवत विभागाच्या कामकाजात गती आणली आहे..प्रेरणादायी प्रवासएका छोट्या गावातील शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या मुलाने जिद्द, मेहनत आणि प्रामाणिकपणाच्या बळावर देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवेत स्थान मिळवणे ही बाब अनेक तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे. कठोर निर्णयांमुळे वादाच्या केंद्रस्थानी राहूनही तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या कार्यपद्धतीवरचा विश्वास कायम ठेवला आहे. त्यामुळेच आज ते महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि चर्चित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपैकी एक मानले जातात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.