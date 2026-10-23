मराठवाडा

Kaygaon Accident : ट्रॅक्टरच्या धडकेत अंगणवाडी सेविकेचा जागीच मृत्यू; सकाळीच केले होते पदवीधर मतदान, ट्रॅक्टरचालक फरार, ट्रॅक्टर ताब्यात

नातेवाईकांना भेटून इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून गंगापूरकडे परतणाऱ्या २६ वर्षीय अंगणवाडी सेविकेचा ट्रॅक्टरच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली.
Anjali Tuplondhe

Anjali Tuplondhe

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - नातेवाईकांना भेटून इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून गंगापूरकडे परतणाऱ्या २६ वर्षीय अंगणवाडी सेविकेचा ट्रॅक्टरच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (दि. २३) दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास वैजापूर-गंगापूर मार्गावरील मुददेशवाडगाव फाट्याजवळ घडली. मृत्यूपूर्वी तिने सकाळी ११ वाजता पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान केले होते.

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