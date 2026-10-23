Kaygaon Accident : ट्रॅक्टरच्या धडकेत अंगणवाडी सेविकेचा जागीच मृत्यू; सकाळीच केले होते पदवीधर मतदान, ट्रॅक्टरचालक फरार, ट्रॅक्टर ताब्यात

कायगाव - नातेवाईकांना भेटून इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून गंगापूरकडे परतणाऱ्या २६ वर्षीय अंगणवाडी सेविकेचा ट्रॅक्टरच्या धडकेत जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शुक्रवारी (दि. २३) दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास वैजापूर-गंगापूर मार्गावरील मुददेशवाडगाव फाट्याजवळ घडली. मृत्यूपूर्वी तिने सकाळी ११ वाजता पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान केले होते..मृत तरुणीचे नाव कु. अंजली कैलास तुपलोंढे (वय-२६, रा. जामगाव) असे आहे. अंजली या जामगाव येथील अंगणवाडी सेविका म्हणून कार्यरत होत्या. शुक्रवारी सकाळी ११ वाजता त्यांनी पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदान केले होते. त्यानंतर त्या शिवराई येथे नातेवाईकांना भेटण्यासाठी गेल्या होत्या. तेथून इलेक्ट्रिक स्कूटीवरून गंगापूरच्या दिशेने परतत असताना मुददेशवाडगाव फाट्याजवळ त्यांच्या स्कूटीला ट्रॅक्टरने जोरदार धडक दिली. या अपघातात गंभीर दुखापत झाल्याने अंजली यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..अपघाताची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका चालक शुभम वाघमारे, लकी शहा, चेतन पंडित व उमेश भवार यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी अंजली यांना उपचारासाठी गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपस्थित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले..दरम्यान, अपघातानंतर ट्रॅक्टरचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. पोलिसांनी फरार झालेला ट्रॅक्टर ताब्यात घेतला आहे. मात्र त्यावर नंबर नव्हते. चेसिस नंबरवरून मालकाचे नाव समजेल, अशी माहिती बीट अंमलदार पोहेकॉ विजय पाखरे यांनी दिली आहे. या प्रकरणाची नोंद गंगापूर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.या घटनेचा पोहेकॉ विजय पाखरे पुढील तपास करीत आहेत..मृत अंजलीवर शुक्रवारी (ता. २३) रात्री सात वाजेनंतर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तिच्या पश्चात आई, वडील, दोन बहिणी, एक भाऊ असा परिवार आहे. तरुण वयातील अंगणवाडी सेविकेचा अपघाती मृत्यू झाल्याने जामगाव परिसरावर शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.