Beed Accident Case : काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे कार हवेत उसळली अन् एसटीवर आदळली; ठेकेदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा

बीड : माजलगाव हद्दीतील शिंदेवाडी फाट्याजवळ रविवारी (ता. १८) झालेल्या भीषण अपघातात पाच तरुणांचा मृत्यू (Majalgaon Shindewadi Phata accident) झाला. खामगाव-पंढरपूर सिमेंट महामार्गावरील रस्त्याचे निकृष्ट काम आणि खड्ड्यांमुळे कार अनियंत्रित होऊन समोरून येणाऱ्या एसटी बसला धडकली, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी दिलीप बिल्डकॉन (डीबीएल) कंपनीच्या ठेकेदारासह संबंधित अभियंत्याविरुद्ध माजलगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या अपघातात ओंकार गिरी, गजानन नामदास, समर्थ नामदास, ऋतिक बडे आणि अनिल सेन या पाच तरुणांचा मृत्यू झाला. हे सर्वजण रविवारी सकाळी कारने तुळजापूर येथे देवीच्या दर्शनासाठी निघाले होते. मात्र, शिंदेवाडी फाट्याजवळ त्यांच्या कारचा भीषण अपघात झाला. रस्त्यावरील खड्डे आणि बांधकामातील चढ-उतार यामुळे कार अनियंत्रित झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..ज्ञानेश्वर गिरी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, महामार्गावरील रस्त्याचे सदोष काम आणि संबंधितांच्या निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाला. कार अनियंत्रित होऊन समोरून येणाऱ्या एसटी बसला धडकली आणि या दुर्घटनेत पाचही तरुणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला..Gopichand Padalkar Latest News : 'मला जिल्हा बँकेत घ्यायला अनेकांना भीती वाटते'; दसरा मेळाव्यात आमदार गोपीचंद पडळकरांचा विरोधकांवर हल्लाबोल.या घटनेनंतर महामार्गावरील रस्त्याच्या कामाच्या गुणवत्तेचा आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विकासकामांमध्ये निष्काळजीपणा झाल्यास त्याचा फटका सर्वसामान्य प्रवाशांना बसू शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र अंभोरे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.